От адаптации к лидерству: как «Аврора» строит системную программу поддержки ветеранов

Возвращение ветеранов к гражданской жизни становится одним из ключевых вызовов для украинского общества и бизнеса. Для компаний это вопрос не только социальной ответственности, но и долгосрочной экономической стратегии: от того, как быстро ветераны интегрируются в экономику, зависит восстановление страны после войны.

Сеть мультимаркетов «Аврора» с 2023 года системно развивает программу поддержки ветеранов. В компании отмечают: это не отдельный социальный проект и не краткосрочная инициатива, а продолжение культуры поддержки, которая формировалась внутри бизнеса годами.

«Мы не создавали поддержку с нуля. Мы сделали системным то, что уже существовало: доверие, уважение и взаимопомощь внутри команды», — объясняют в компании.

Поддержка как часть корпоративной культуры

В «Авроре» убеждены, что культура поддержки не возникает из-за формальных инструкций. Она формируется там, где компания пытается понять реальные потребности и ответить на них.

Именно поэтому одним из первых шагов стало появление в структуре компании особой роли – Chief Veterans Officer. Эту позицию занял Михаил Онуфер, отвечающий за развитие ветеранского направления и ежедневную коммуникацию с ветеранами компании.

Ключевой принцип работы – прямой контакт. По словам команды, никакие регламенты не могут заменить живое общение. Chief Veterans Officer лично поддерживает связь с ветеранами: по телефону, в чатах и во время встреч. Для людей, возвращающихся с войны, важно знать, что рядом есть кто-то, кто понимает их опыт. Именно из такого контакта, убеждены в компании, и формируется культура поддержки.

Системный подход

В 2024-2025 годах «Аврора» начала систематизировать ветеранское направление. Была создана база данных ветеранов, налажен их учет и разработаны внутренние процессы взаимодействия.

Среди ключевых шагов:

создание должности Chief Veterans Officer;

налаживание учета ветеранов в компании;

разработка ветеранской айдентики;

разработка новых юридических регламентов поддержки;

сокращение сроков отклика на запрос ветерана вдвое.

Особое внимание было уделено подготовке команды. В компании запустили внутренние учебные курсы для сотрудников: «Рядом с ветеранами» и «Как устроено войско». Их задача – помочь коллегам лучше понять опыт вернувшихся с фронта людей.

«Когда команда понимает контекст, исчезает барьер непонимания. Вместо него появляется поддержка», – объясняют в компании.

Работа и новые возможности

По состоянию на март 2026 года в сети «Аврора» работают 142 ветерана и 8 ветеранок, из которых 67 имеют группу инвалидности.

Одно из важных направлений – создание возможностей для тех, кто имеет ограниченную мобильность. В ноябре 2025 года сеть «Аврора» открыла 31 удаленную вакансию для маломобильных групп людей на должность специалиста по видеонаблюдению и вакансию администратора. При поиске кандидатов компания предпочитала именно ветеранов. В январе 2026 года "Аврора" полностью закрыла удаленные вакансии для маломобильных людей. Все трудоустроенные сотрудники — ветераны, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД) или статус лица с инвалидностью в результате войны.

Для таких сотрудников "Аврора" обеспечивает полное сопровождение: техническое оборудование, обучение и адаптацию к новой работе. После обучения ветераны приступают к исполнению своих обязанностей дистанционно.

В компании подчеркивают, что главное условие – желание человека работать и учиться. «Для нас в «Авроре» этот проект – не просто о рабочих местах, а о равенстве возможностей. Мы хотим, чтобы каждый ветеран, независимо от физических ограничений, мог реализовать себя, почувствовать поддержку и быть частью команды», – отмечает Анастасия Калиниченко, руководитель отдела рекрутинга сети мультимаркетов «Аврора».

Поддержка ветеранов, создание безбарьерной среды и профессиональный рост сотрудников — это часть корпоративной культуры «Авроры», которая базируется на взаимоуважении и доверии. Компания последовательно внедряет политику равных возможностей, создавая доступную рабочую среду и условия для профессионального роста каждого сотрудника.

Поддержка вне работы

Программа поддержки ветеранов в "Авроре" охватывает не только рабочие вопросы.

Для ветеранов у компании сняты ограничения на количество сеансов психотерапии. Также бизнес полностью оплачивает участие сотрудников-ветеранов в спортивных мероприятиях.

Компания создала отдельную ветеранскую айдентику – логотип, мерч и гайдлайн, интегрированные во внутреннюю коммуникацию. Это символический элемент, помогающий формировать сообщество.

«Для нас важно, чтобы рабочая среда была безопасной, поддерживающей и такой, в которой люди могут работать в удобном для себя формате и полностью реализовывать свой профессиональный потенциал», — отметила Анастасия Калиниченко.

Признание и партнерство

Работа "Авроры" в ветеранском направлении получила внешнее признание. Компания вошла в ТОП-30 компаний, дружественных к ветеранам и ветеранкам по версии Forbes Украина.

В развитии ветеранской политики бизнес также сотрудничает с государственными и общественными организациями, в частности, с Министерством по делам ветеранов и Veteran Hub, а также с другими компаниями, работающими в этом направлении.

В компании убеждены, что поддержка ветеранов – это не узкая социальная тема, а один из фундаментов будущей экономики Украины.

Для ветеранов это возможность вернуть себе субъектность: развиваться, строить карьеру или запускать свой бизнес. Для компаний это сильные лидеры внутри организаций.

«Ветераны – это люди, знающие, что такое ответственность, доверие и командная работа», – говорят в компании. А для общества это вопрос стабильности и развития. Когда ветеран открывает собственное дело – от мастерской по переоборудованию автомобилей для людей с инвалидностью до производства экологической продукции – это создает новые рабочие места и изменяет экономику на местах.

По словам совладельца сети «Аврора» Тараса Панасенко, поддержка ветеранов – это не о благотворительности. Это о новой этике украинского бизнеса и стратегическом видении будущего. Инвестируя в тех, кто защищает страну, компании инвестируют в доверие, устойчивость и конкурентоспособность. Именно такая системная ответственность формирует фундамент послевоенной экономики и меняет роль бизнеса в обществе – от наблюдателя к активному сотворцу изменений.

Следующие шаги

В ближайшие годы "Аврора" планирует расширять ветеранскую программу. Среди приоритетов:

создание новых адаптированных должностей для маломобильных ветеранов;

активный рекрутинг ветеранов в профессиональных сообществах;

развитие карьерных возможностей внутри компании.

Главная цель, подчеркивают в компании, чтобы ветераны стали носителями культуры доверия, памяти и человечности внутри бизнеса и общества.