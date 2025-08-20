Как «Аврора» инвестирует в образование: от корпоративного обучения до школьной экономики

Сеть мультимаркетов «Аврора» – национальный игрок розничного рынка, стремительно развивающийся даже в условиях войны. В то же время компания демонстрирует ответственную позицию по развитию человеческого капитала и образовательной экосистемы в Украине. В фокусе ее стратегии построение долгосрочных программ для персонала, поддержка молодежи, формирование экономической осведомленности среди школьников, а также партнерство с высшими учебными заведениями.

В компании считают, что бизнес должен быть не только коммерческой единицей, но активным участником трансформации общества. И именно образование – ключевое направление, в которое нужно вкладывать системно, с четкой целью: создать сильное, экономически сознательное сообщество, готовое к вызовам будущего.

Системный подход к обучению

Одним из важнейших направлений в работе с персоналом компания считает внутреннее обучение и развитие. Стратегия базируется на человекоцентрированном подходе, когда работник не просто выполняет функцию, а получает реальную возможность развиваться внутри организации. Ответственность за эти процессы несет Департамент человеческого капитала – новая функция, заменившая традиционный HR-отдел.

С первых дней новички попадают в благоприятную среду. В компании действует продуманная программа онбординга: новички могут получить поддержку и консультации от опытных коллег независимо от должности или подразделения. Систему профессионального развития поддерживает собственный учебный центр, где представлено около 40 курсов – для развития hard и soft навыков. Образовательные материалы доступны онлайн, что позволяет адаптироваться к темпу каждого работника.

Сотрудники офиса проходят стажировку в магазинах, непосредственно в «полях», по меньшей мере, дважды в год. Это позволяет лучше понимать бизнес и выстраивать более эффективные внутренние процессы. Кроме того, компания компенсирует затраты на наружное обучение: процент покрытия зависит от профессиональной релевантности курса. Таким образом, «Аврора» не только расширяет компетенцию персонала, но и укрепляет внутреннее доверие, формируя стабильное ядро команды.

Платформа входа в реальный бизнес

В 2025 году компания запустила собственную летнюю школу для студентов – AURORA STUDENTS. Этот проект стал продолжением стратегии формирования кадрового резерва и одновременно практическим вкладом в развитие молодежи. Программа состоит из лекций от руководителей разных направлений компании, реальной работы над бизнес-кейсами и тренингов по развитию soft skills.

Важным акцентом в проекте является привлечение студентов к работе над текущими вызовами компании. Это не только полезный опыт, но и мотивационная составляющая: участники чувствуют себя частью важного дела. В компании уверены, что именно молодежь станет движущей силой трансформации экономики — и ответственный бизнес должен быть рядом с ней на старте.

Когда бизнес берет ответственность за экономическое образование

В 2023 году стартовал проект «Экономическое образование в Полтавской области», инициированный сетью мультимаркетов «Аврора» и реализуемый БО «БФ «Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе». Цель – формирование базовых знаний по экономике у школьников средних и старших классов. Идею поддержали местные общины, областная администрация и ряд общественных организаций. Особенность инициативы – практический и адаптированный к украинским реалиям подход.

Компания привлекла специалистов к разработке программы, снабдила учителей учебными материалами и провела тренинги для более 220 педагогов. Также было опубликовано и передано школам более 5000 экземпляров современного пособия по экономике. Этот проект является примером того, как бизнес может приобщаться к системному изменению образовательной среды на региональном уровне – не посредством благотворительной инициативы, а как часть стратегии устойчивого развития.

Для «Авроры» образовательные проекты – составляющая долгосрочной стратегии развития. Наша глобальная миссия – открывать молодежи реальные перспективы роста и развития именно в Украине. Поэтому мы начинаем работать со школьниками уже с 8-го класса, распространяя экономическое образование, помогающее формировать финансовую грамотность и критическое мышление с раннего возраста. Кроме того, мы поддерживаем партнерство с вузами, организуя стажировки и знакомства с компанией, чтобы молодежь могла на практике увидеть, как работает современный бизнес, и получить первые профессиональные навыки. Для нас это не просто социальная ответственность – это инвестиция в будущее страны и ее новое поколение специалистов. Екатерина Колубай руководитель отдела по сопровождению соблюдения этики и ценностей компании «Аврора»

Доверие, которое дает результат

Сеть «Аврора» выстраивает стратегические партнерства с рядом украинских и международных образовательных институтов. Среди них Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт, Украинский католический университет, Львовская академия искусств, AIESEC, GoGlobal, ГО «Змінотворці» и другие.

Уже третий год сеть сотрудничает с Благотворительным фондом Центром свободной экономики имени Кахи Бендукидзе – поддерживает проведение Национальной олимпиады по экономике. Компания передала школам более 15 000 экземпляров учебного пособия, инвестирует в призовые фонды для лучших учащихся.

Подход компании «Аврора» к инвестициям в образование – это не пиар или разовые кампании. Это структурированная, стратегическая работа, охватывающая внутреннее развитие команды, поддержку молодежи, изменение подхода к школьному образованию и партнерству на уровне государственных и общественных инициатив.

Это кейс о том, как бизнес может стать создателем новой модели экономического сознания в Украине – через практику, доверие и готовность вкладывать в людей.