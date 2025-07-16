Первый шаг в карьере: как "Аврора" открывает двери для подростков

Более месяца 16-летние Ева и Женя работают в магазине: консультируют покупателей, выкладывают товар, поддерживают порядок. А в начале июля уже получили свою первую зарплату. Они – одни из первых участников программы New Generation по трудоустройству подростков. Проект внедряет сеть мультимаркетов "Аврора", предлагая молодежи не просто временную подработку, а полноценное начало карьеры.

Компания формирует новую культуру поддержки молодежи в начале их профессиональной жизни. Здесь верят в потенциал следующего поколения, стремятся дать положительный опыт работы и показать подросткам перспективу развития в родной стране. Рассказываем об инициативе "Авроры".

Безбарьерный старт для нового поколения

В компании понимают, что современная молодежь стремится не только к знаниям, но и к самореализации и финансовой независимости, поэтому запустили программу New Generation для подростков от 16 лет. У бизнеса и социальные цели.

Для нас важно, чтобы украинская молодежь видела перспективу развития в родной стране – знала, что интересная работа, профессиональный рост и возможности доступны дома. Мы хотим, чтобы талантливые юноши и девушки оставались в Украине, строили свое будущее здесь и вместе меняли ее к лучшему. Анна Приходченко Операционный лидер Human Capital в сети "Аврора"

По ее словам, в компании искренне желают дать возможность подросткам начать карьеру в максимально комфортных условиях, в стабильной перспективной компании, где могут научить актуальным навыкам и предоставить полезный опыт.

Программа стартовала в Полтаве, где уже четыре магазина прошли проверки и соответствующее обучение персонала. Это позволило ввести формат работы с подростками без дополнительных рисков и в абсолютно прозрачных условиях. Первые молодые сотрудники уже получили свою зарплату, и многие из них намерены продолжать работу во время учебного года.

Далее инициативу планируют масштабировать на западных областях – Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Луцк. "Мы не устанавливали каких-либо количественных показателей по привлечению молодежи. Сеть "Аврора" быстро развивается, открываются новые вакансии, поэтому для молодых людей постоянно есть возможность присоединиться к нашей команде", - объясняет операционная лидер.

Сами должности не создавали специально: подростки привлекаются к работе в магазинах на позиции младших продавцов. Они помогают выкладывать товар, поддерживают порядок и взаимодействуют с покупателями. "Для подростков это возможность попробовать себя в реальных проектах, почувствовать поддержку и реализовать свой потенциал в команде, где ценят идеи, инициативу и амбиции. Таким образом, они будут развивать свои коммуникативные навыки, получат опыт в прямых продажах и уже с приобретенным опытом будут дальше строить карьеру", - говорит Анна Приходченко.

Честные условия и поддержка на каждом шагу

Для многих молодых людей первая работа очень волнующая, поэтому в "Авроре" пытаются сделать процесс найма максимально комфортным для подростков. Устройство подразумевает только одно собеседование и стандартный пакет документов. Все несовершеннолетние официально оформляются согласно Кодексу законов о труде Украины, компания платит налоги за сотрудников в полном объеме.

Во время летних каникул возможен полный рабочий день. Для этого достаточно предоставить справку об отсутствии обучения. Впрочем, во время учебного года у подростков есть возможность работать после школы или совмещать работу с заочной формой. Зарплату назначают наравне с другими работниками той же позиции и ставки, без исключений.

"Программа для несовершеннолетних - часть нашей стратегии безбарьерности, где о равных возможностях, которые имеют все, независимо от возраста, пола и опыта", - подчеркивает Анна Приходченко. Это важный сигнал для молодежи, что ее вклад признают и не обесценивают.

Каждый подросток получает своего наставника – более опытного коллегу, который объясняет нюансы работы, помогает адаптироваться, отвечает на вопросы и просто находится рядом для поддержки. Впрочем, в случае любого вопроса молодой сотрудник может обратиться к кому-угодно из команды.

Молодежь получает доступ к бесплатным юридическим консультациям, дополнительно имеет 15% скидку на покупки в сети. Могут также приобщаться к корпоративным событиям, спортивным челленджам, донорским инициативам, посещать еженедельные онлайн-собрания компании. Таким образом, первая работа открывает детям путь в сообщество.

Большое внимание уделяется обучению. После трудоустройства подростки имеют доступ к более чем 40 внутренним курсам и тренингам, а еще им предлагают частичную или полную компенсацию стоимости изучения английского языка. Проект также подразумевает карьерный рост. После достижения 18 лет молодые сотрудники могут работать администраторами в маркетах, распределительных центрах или офисе. Анна Приходченко отмечает, что 85% топ-менеджмента "Авроры" начинали свою карьеру именно с работы в магазинах.

Первая работа глазами подростков

Первые участники программы уже отработали в сети больше месяца и имеют положительные впечатления. К примеру, Ева была приятно удивлена отношением команды к ошибкам. "Сначала было немного страшно, особенно когда подходили покупатели и спрашивали о товаре. Но другие сотрудники мне помогают. Я всегда могу что-то переспросить, попросить. Я была поражена тем, насколько спокойно относятся к моим ошибкам, никто не ругает, просто спокойно все решаем", - рассказывает девушка.

Говорит, что имела конкретную мотивацию пойти на работу: хотела сделать подарок отцу-военному, а еще - старается зарабатывать самостоятельно.

Другой участник проекта Женя тепло вспоминает, как его встретили: "Все улыбались мне с первых минут на рабочем месте. У меня крутые коллеги - помогают, подсказывают, поддерживают, работать очень приятно". Для многих молодых людей атмосфера в коллективе определяет их отношение к труду. Здесь она поддерживающая и равноправная. Компания делает все, чтобы дети не боялись ошибаться, а учились.

Сотрудничество с молодежью стало интересным опытом и для взрослых работников сети. "Сначала боялась брать подростка, переживала, что не смогу найти общий язык. Но когда познакомилась с Евой, поняла, что нам будет легко работать вместе. Это хороший опыт для всех: и для администраторов, которые могут передать свои знания, и для детей, которые могут чему-то научиться", - делится администратор одного из магазинов.

"Аврора" наглядно показывает, как бизнес может быть точкой опоры для молодежи. Впрочем, эта поддержка не ограничивается программой New Generation. В этом году компания запустила летнюю школу AURORA STUDENTS. Проект станет стартовой площадкой для нового поколения специалистов, где руководители и эксперты помогут студентам прокачать навыки в ІТ, маркетинге, коммерции и других областях.