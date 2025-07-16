Перший крок у карʼєрі: як "Аврора" відкриває двері для підлітків

Понад місяць 16-річні Єва та Женя працюють у магазині: консультують покупців, викладають товар, підтримують порядок. А на початку липня вже отримали свою першу зарплату. Вони - одні з перших учасників програми New Generation з працевлаштування підлітків. Проєкт впроваджує мережа мультимаркетів "Аврора", пропонуючи молоді не просто тимчасовий підробіток, а повноцінний початок кар'єри.

Компанія формує нову культуру підтримки молоді на початку їхнього професійного життя. Тут вірять у потенціал наступного покоління, прагнуть дати позитивний перший досвід роботи та показати підліткам перспективу розвитку в рідній країні. Розповідаємо про ініціативу "Аврори".

Безбар’єрний старт для нової генерації

У компанії розуміють, що сучасна молодь прагне не лише знань, а й самореалізації та фінансової незалежності, тому запустили програму New Generation для підлітків від 16 років. У бізнеса на меті й соціальні задачі.

Для нас важливо, щоб українська молодь бачила перспективу розвитку в рідній країні - знала, що цікава робота, професійне зростання і можливості доступні вдома. Ми хочемо, щоб талановиті юнаки та дівчата залишалися в Україні, будували своє майбутнє тут і разом змінювали її на краще Ганна Приходченко Операційна лідерка Human Capital в мережі "Аврора"

За її словами, у компанії щиро бажають дати можливість підліткам розпочати кар'єру в максимально комфортних умовах, у стабільній перспективній компанії, де зможуть навчити актуальним навичкам і надати корисний досвід.

Програма стартувала в Полтаві, де вже чотири магазини пройшли перевірки та відповідне навчання персоналу. Це дозволило впровадити формат роботи з підлітками без додаткових ризиків і в абсолютно прозорих умовах. Перші молоді співробітники вже отримали свою зарплату, і багато хто з них має намір продовжувати роботу під час навчального року.

Далі ініціативу планують масштабувати на західні області - Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Луцьк. "Ми не встановлювали якихось кількісних показників щодо залучення молоді. Мережа “Аврора” швидко розвивається, відкриваються нові вакансії, тож для молодих людей постійно є можливість долучитись до нашої команди", - пояснює операційна лідерка.

Самі посади не створювали спеціально: підлітки залучаються до роботи в магазинах на наявні позиції молодших продавців. Вони допомагають викладати товар, підтримують порядок та взаємодіють із покупцями. "Для підлітків це можливість спробувати себе в реальних проєктах, відчути підтримку та реалізувати свій потенціал у команді, де цінують ідеї, ініціативу й амбіції. Таким чином, вони розвиватимуть свої комунікативні навички, отримають досвід у прямих продажах і вже з набутим досвідом далі будуватимуть кар'єру", - каже Ганна Приходченко.

Чесні умови та підтримка на кожному кроці

Для багатьох молодих людей перша робота - дуже хвилююча, тож в "Аврорі" намагаються зробити процес найму максимально комфортним для підлітків. Влаштування передбачає лише співбесіду та стандартний пакет документів. Усіх неповнолітніх офіційно оформлюють згідно з Кодексом законів про працю України, компанія сплачує податки за співробітників у повному обсязі.

На час літніх канікул можливий повний робочий день. Для цього достатньо надати довідку про відсутність навчання. Втім під час навчального року у підлітків є можливість працювати після школи або поєднувати роботу із заочною формою. Зарплату призначають на рівні з іншими працівниками тієї ж позиції та ставки, без винятків.

"Програма для неповнолітніх - частина нашої стратегії безбар'єрності, де про рівні можливості, які мають всі, незалежно від віку, статі та досвіду", - підкреслює Ганна Приходченко. Це важливий сигнал для молоді, що тут її внесок визнають та не знецінюють.

Кожний підліток отримує свого наставника - більш досвідченого колегу, який пояснює нюанси роботи, допомагає адаптуватися, відповідає на запитання і просто є поруч для підтримки. Втім, у разі будь-якого питання молодий співробітник може звернутись до будь-кого з команди.

Молодь отримує доступ до безкоштовних юридичних консультацій, додатково мають 15% знижку на покупки у мережі. Можуть також долучатися до корпоративних подій, спортивних челенджів, донорських ініціатив, відвідувати щотижневі онлайн-збори компанії. Таким чином перша робота відкриває дітям шлях у спільноту.

Велику увагу приділяють навчанню. Після працевлаштування підлітки мають доступ до понад 40 внутрішніх курсів і тренінгів, а ще їм пропонують часткову або повну компенсацією вартості вивчення англійської мови. Проєкт також передбачає карʼєрне зростання. Після досягнення 18 років молоді співробітники можуть працювати адміністраторами в маркетах, у розподільчих центрах або офісі. Ганн Приходченко зауважує, що 85% топ-менеджменту "Аврори" починали свою кар’єру саме з роботи в магазинах.

Перша робота очима підлітків

Перші учасники програми вже відпрацювали у мережі більше місяця та мають позитивні враження. Наприклад, Єва була приємно здивована ставленням команди до помилок. “Спочатку було трохи страшно, особливо коли підходили покупці і запитували про товар. Але інші співробітники мені допомагають. Я завжди можу щось перепитати, попросити. Я була вражена тим, наскільки тут спокійно ставляться до моїх помилок, ніхто не сварить, просто спокійно все вирішуємо”, - розповідає дівчина.

Каже, що мала конкретну мотивацію піти працювати: хотіла зробити подарунок батьку-військовому, а ще - прагне заробляти самостійно.

Інший учасник проєкту Женя тепло згадує, як його зустріли: "Всі усміхались мені з перших хвилин на робочому місці. У мене круті колеги, допомагають, підказують, підтримують, працювати дуже приємно". Для багатьох молодих людей саме атмосфера в колективі визначає їхнє ставлення до праці. Тут вона підтримувальна й рівноправна. Компанія робить усе, щоб діти не боялися помилятися, а вчилися.

Співпраця з молоддю стала цікавим досвідом і для дорослих працівників мережі. "Спочатку боялася брати підлітка, переживала, що не зможу знайти спільну мову. Але коли познайомилась із Євою, зрозуміла, що нам буде легко працювати разом. Це хороший досвід для всіх: і для адміністраторів, які можуть передати свої знання, і для дітей, які можуть чомусь навчитися", - ділиться адміністраторка одного з магазинів мережі.

"Аврора" наочно демонструє, як бізнес може бути точкою опори для молоді. Втім, ця підтримка не обмежується програмою New Generation. Цього року компанія запустила літню школу AURORA STUDENTS. Проєкт стане стартовим майданчиком для нового покоління спеціалістів, де керівники та експерти допоможуть студентам прокачати навички у ІТ, маркетингу, комерції та інших сферах.