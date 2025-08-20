Як "Аврора" інвестує в освіту: від корпоративного навчання до шкільної економіки

Мережа мультимаркетів “Аврора” – національний гравець роздрібного ринку, який стрімко розвивається навіть в умовах війни. Водночас компанія демонструє відповідальну позицію щодо розвитку людського капіталу та освітньої екосистеми в Україні. У фокусі її стратегії – побудова довгострокових програм для персоналу, підтримка молоді, формування економічної обізнаності серед школярів, а також партнерство з вищими навчальними закладами.

У компанії вважають, що бізнес має бути не лише комерційною одиницею, а й активним учасником трансформації суспільства. І саме освіта – ключовий напрямок, у який потрібно вкладати системно, із чіткою метою: створити сильну, економічно свідому спільноту, готову до викликів майбутнього.

Системний підхід до навчання

Одним із найважливіших напрямів у роботі з персоналом компанія вважає внутрішнє навчання та розвиток. Стратегія базується на людськоцентричному підході, коли працівник не просто виконує функцію, а отримує реальну можливість розвиватися всередині організації. Відповідальність за ці процеси несе Департамент людського капіталу – нова функція, що замінила традиційний HR-відділ.

З перших днів новачки потрапляють у сприятливе середовище. У компанії діє продумана програма онбордингу: новачки можуть отримати підтримку й консультації від досвідчених колег, незалежно від посади чи підрозділу. Систему професійного розвитку підтримує власний навчальний центр, у якому представлено близько 40 курсів – для розвитку hard та soft навичок. Освітні матеріали доступні онлайн, що дає змогу адаптуватися до темпу кожного працівника.

Працівники офісу проходять стажування у магазинах, безпосередньо у "полях", щонайменше двічі на рік. Це дозволяє краще розуміти бізнес і вибудовувати ефективніші внутрішні процеси. Крім того, компанія компенсує витрати на зовнішнє навчання: відсоток покриття залежить від професійної релевантності курсу. Таким чином, "Аврора" не лише розширює компетенції персоналу, а й зміцнює внутрішню довіру, формуючи стабільне ядро команди.

Платформа входу в реальний бізнес

У 2025 році компанія запустила власну літню школу для студентів — AURORA STUDENTS. Цей проєкт став продовженням стратегії формування кадрового резерву та одночасно — практичного внеску в розвиток молоді. Програма складається з лекцій від керівників різних напрямів компанії, реальної роботи над бізнес-кейсами та тренінгів з розвитку soft skills.

Важливим акцентом у проєкті є залучення студентів до роботи над поточними викликами компанії. Це не лише корисний досвід, а й мотиваційна складова: учасники відчувають себе частиною важливої справи. У компанії впевнені, що саме молодь стане рушієм трансформації економіки — і відповідальний бізнес має бути поруч із нею на старті.

Коли бізнес бере відповідальність за економічну освіту

У 2023 році стартував проєкт "Економічна освіта в Полтавській області", ініційований мережею мультимаркетів "Аврора" і реалізується БО "БФ "Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе". Мета — формування базових знань з економіки у школярів середніх і старших класів. Ідею підтримали місцеві громади, обласна адміністрація та низка громадських організацій. Особливість ініціативи — практичний і адаптований до українських реалій підхід.

Компанія залучила фахівців до розробки програми, забезпечила вчителів навчальними матеріалами та провела тренінги для понад 220 педагогів. Також було надруковано та передано школам понад 5 000 примірників сучасного посібника з економіки. Цей проєкт є прикладом того, як бізнес може долучатися до системної зміни освітнього середовища на регіональному рівні – не у вигляді благодійної ініціативи, а як частину стратегії сталого розвитку.

Для "Аврори" освітні проєкти — складова довгострокової стратегії розвитку. Наша глобальна місія — відкривати молоді реальні перспективи зростання і розвитку саме в Україні. Тому ми починаємо працювати зі школярами вже з 8-го класу, поширюючи економічну освіту, яка допомагає формувати фінансову грамотність і критичне мислення з раннього віку. Крім того, ми підтримуємо партнерство з вишами, організовуючи стажування та знайомства з компанією, щоб молодь могла на практиці побачити, як працює сучасний бізнес, та отримати перші професійні навички. Для нас це не просто соціальна відповідальність — це інвестиція у майбутнє країни та її нове покоління фахівців Катерина Колубай керівниця відділу з супроводу дотримання етики та цінностей компанії «Аврора»

Довіра, яка дає результат

Мережа "Аврора" вибудовує стратегічні партнерства з низкою українських і міжнародних освітніх інституцій. Серед них – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут, Український католицький університет, Львівська академія мистецтв, AIESEC, GoGlobal, ГО "Змінотворці" та інші.

Вже третій рік поспіль мережа співпрацює з Благодійними фондом Центром вільної економіки імені Кахи Бендукідзе – підтримує проведення Національної олімпіади з економіки. Компанія передала школам понад 15 000 примірників навчальних посібників, інвестує у призові фонди для найкращих учнів.

Підхід компанії "Аврора" до інвестицій в освіту – це не про піар чи разові кампанії. Це структурована, стратегічна робота, яка охоплює внутрішній розвиток команди, підтримку молоді, зміну підходу до шкільної освіти та партнерства на рівні державних і громадських ініціатив.

Це кейс про те, як бізнес може стати співтворцем нової моделі економічної свідомості в Україні – через практику, довіру та готовність вкладати в людей.