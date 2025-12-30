Искусственный интеллект как партнер, а не угроза: Александр Войналович, R&D директор "Аврора"

Искусственный интеллект все чаще становится для украинского бизнеса не модным трендом, а практическим инструментом повышения эффективности. Для активно развивающейся сети мультимаркетов «Аврора», работающей в условиях постоянных изменений, ИИ превратился в системный ответ на вызовы роста – от оптимизации внутренних процессов до повышения качества клиентского сервиса. Опыт компании показывает, как искусственный интеллект может стать частью корпоративной культуры, а не отдельным технологическим опытом.

Об интеграции ИИ в свои бизнес-процессы, в рамках спецпроекта "АІ лидеры", delo.ua поговорило с R&D директором сети мультимаркетов "Аврора" Александром Войналовичем .

Какую роль ИИ играет в вашей компании? Когда вы начали вовлекать его в процессы?

– Инновации должны работать для людей, быть двигателем развития как для компании, так и для ее команды. Мы в «Авроре» используем ИИ как инструмент для усовершенствования и оптимизации процессов, опираясь на рациональный подход. То есть интеграция искусственного интеллекта в тот или иной процесс должна приносить реальную пользу бизнесу.

Для команды "Аврора" цифровизация и активное применение ИИ стали ответом на вызовы стремительного роста сети. Начали с того, что честно задали себе вопрос: достаточно ли эффективно работают имеющиеся сегодня подходы? Правильно ли распределяется ресурс? Действительно ли это нормально тратить несколько дней на изучение одного документа или договора? Стало очевидно, что кнопка «давайте откроем еще одну вакансию» или «возьмем людей» уже не работает.

В это время компания сделала фокус на поиск новых подходов. Команда начала изучать доступные цифровые инструменты, тестировать решения, обучаться и адаптировать самые лучшие практики под собственные бизнес-потребности.

Какова ваша ИИ стратегия?

– Знакомство с инструментами искусственного интеллекта в «Авроре» началось задолго до того, как это стало трендом, и сегодня мы имеем четкую стратегию его применения. Она базируется на практических потребностях бизнеса. Мы интегрировали технологию в большинство внутренних процессов, чтобы работать быстрее и точнее, минимизируя человеческий фактор. Для нас применение ИИ – это об эффективности.

К тому же наша стратегия цифровизации в «Авроре» активно развивается. Команда постоянно обучается, ищет новые подходы, тестирует инновационные решения. В компании хорошо понимают: чтобы расти, нужно оставаться гибкими, технологичными и смелыми к изменениям, а значит команда не останавливается и продолжает внедрять новые проекты.

Что именно делает ИИ в компании?

– Мы внедряем искусственный интеллект там, где он реально усиливает команды и ускоряет процессы. Шаг за шагом команда выбирает инструменты, действительно работающие для бизнеса, создавая систему, которая обеспечивает гибкость, контроль и стабильный рост.

ИИ активно используют наши юристы и специалисты департамента человеческого капитала. Он уже встроен в логистику и процессы в магазинах.

Искусственный интеллект помогает нам автоматизировать бизнес-процессы. WMS, LMS, TMS, кассы самообслуживания, цифровые чеки, внутренние чат-боты – все это оптимизирует логистику, обучение, обслуживание клиентов.

В ближайшее время мы планируем расширить использование искусственного интеллекта. В частности, запустим виртуального HR-помощника, оптимизирующего рекрутинг и HR-аналитику. А для клиентов будут работать персонализированные рекомендации, виртуальные консультации и ассистенты, которые повысят качество сервиса и сделают покупки в «Авроре» еще приятнее.

Кто ответственен за вовлечение ИИ в процессы – руководитель отдела, команда?

– В «Авроре» внедрение ИИ – это не задача одного человека или одного подразделения. Это уже стало корпоративной культурой. В наших указателях заложены принципы открытости нового и стремления быть первыми в эффективности — именно они формируют подход, где инициатива рождается на разных уровнях.

Желание использовать ИИ идет от команд, ежедневно использующих цифровые инструменты в своей работе. А наш департамент R&D отвечает за исследования, эксперименты и интеграцию новых технологий.

Искусственный интеллект давно стал частью наших рабочих процессов, поэтому его развитие в компании это командная работа, где каждый сотрудник может инициировать изменения и быть драйвером инноваций.

В каких направлениях вы используете ИИ и как это влияет на финансовые показатели компании?

– В «Авроре» искусственный интеллект — это не об экспериментах ради экспериментов, а о реальных задачах, которые каждый день делают бизнес более эффективным. ИИ активно применяется в разработке моделей прогнозирования, помогающих лучше понимать поведение наших покупателей. Это позволяет видеть потребности вперед и принимать более точные решения.

Искусственный интеллект становится полноценным ассистентом для креативных команд и команд офисов поддержки, помогает создавать инструкции, сценарии для внутренних коммуникаций и даже визуальные и аудио концепции.

Искусственный интеллект — это не об экспериментах ради экспериментов, а о реальных задачах, которые каждый день делают бизнес более эффективным.





С помощью ИИ создаются инструменты, структурирующие проекты, строящие таймлайны и контролирующие дедлайны.

Такой подход позволяет фокусироваться на разработке новых решений и ускоряет реализацию бизнес-задач.

Насколько вам важно, чтобы кандидат на должность умел работать с ИИ?

– Мы не ожидаем, что кандидат будет в совершенстве владеть ИИ, для нас важнее его желание учиться и открытость нового. В «Авроре» регулярно проводятся тренинги, чтобы каждый сотрудник мог уверенно и эффективно работать с ИИ. В офисе поддержки в Полтаве установлены планшеты, где команды могут тестировать инструменты, экспериментировать и получать практический опыт.

Также в этом году в нашей команде R&D появился отдельный человек, отвечающий за исследование, внедрение и развитие ИИ-решений. Она учит, сопровождает и помогает адаптировать новые технологии в рабочие процессы.

То есть для нас не столь важно умение пользоваться ИИ, мы больше обращаем внимание на гибкость, любознательность и готовность работать в среде, где технологии становятся частью ежедневных решений. Именно такие люди двигают "Аврору" вперед.

Подтвердите или опровергните тезис "ИИ оставит тебя без работы". Это может произойти в вашей компании?

– Искусственный интеллект действительно хороший помощник для решения ежедневных задач, который берет на себя рутину, ускоряет анализ данных, помогает командам работать точнее и эффективнее. Но полностью заменить человека нет. В бизнесе всегда нужны специалисты, понимающие контекст, умеющие мыслить креативно, находить нестандартные решения и адаптировать технологии под реальные задачи. Поэтому для «Авроры» ИИ не конкурент, а партнер, который усиливает работу и помогает команде.