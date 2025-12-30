Штучний інтелект як партнер, а не загроза: Олександр Войналович, R&D директор “Аврора”

Штучний інтелект дедалі частіше стає для українського бізнесу не модним трендом, а практичним інструментом підвищення ефективності. Для мережі мультимаркетів «Аврора», яка активно масштабується та працює в умовах постійних змін, ШI перетворився на системну відповідь на виклики зростання – від оптимізації внутрішніх процесів до підвищення якості клієнтського сервісу. Досвід компанії демонструє, як штучний інтелект може стати частиною корпоративної культури, а не окремим технологічним експериментом.

Про інтеграцію ШІ у свої бізнес-процеси, в рамках спецпроєкту “АІ лідери”, delo.ua поговорило з R&D директором мережі мультимаркетів «Аврора» Олександром Войналовичем.

Яку роль ШІ виконує у вашій компанії? Коли ви почали залучати його у процеси?

– Інновації мають працювати для людей, бути рушієм розвитку як для компанії, так і для її команди. Ми в «Аврорі» використовуємо ШІ як інструмент для вдосконалення та оптимізації процесів, спираючись на раціональний підхід. Тобто інтеграція штучного інтелекту в той чи інший процес має приносити реальну користь бізнесу.

Для команди «Аврора» цифровізація і активне застосування ШІ стали відповіддю на виклики стрімкого зростання мережі. Почали з того, що чесно поставили собі питання: чи достатньо ефективно працюють наявні сьогодні підходи? Чи правильно розподіляється ресурс? Чи це дійсно нормально витрачати декілька днів на вивчення одного документу або договору? Стало очевидно, що кнопка «давайте відкриємо ще одну вакансію» чи «візьмемо ще людей» вже не працює.

Саме тоді компанія зробила фокус на пошук нових підходів. Команда почала вивчати доступні цифрові інструменти, тестувати рішення, навчатися й адаптувати найкращі практики під власні бізнес-потреби.

Якою є ваша ШІ стратегія?

– Знайомство з інструментами штучного інтелекту в «Аврорі» почалося задовго до того, як це стало трендом, і на сьогодні ми маємо чітку стратегію його застосування. Вона базується на практичних потребах бізнесу. Ми інтегрували технологію у більшість внутрішніх процесів, щоб працювати швидше та більш точно, мінімізуючи людьський фактор. Для нас застосування ШІ — це про ефективність.

До того ж, наша стратегія цифровізації в «Аврорі» активно розвивається. Команда постійно навчається, шукає нові підходи, тестує інноваційні рішення. В компанії добре розуміють: щоб рости, потрібно залишатись гнучкими, технологічними та сміливими до змін, а, отже, команда не зупиняється і продовжує впроваджувати нові проєкти.

Що саме робить ШІ у компанії?

– Ми впроваджуємо штучний інтелект там, де він реально посилює команди і пришвидшує процеси. Крок за кроком команда обирає інструменти, які справді працюють для бізнесу, створюючи систему, яка забезпечує гнучкість, контроль і стабільне зростання.

ШІ активно використовують наші юристи та фахівці департаменту людського капіталу. Він уже інтегрований в логістику та процеси в магазинах.

Штучний інтелект також допомагає нам автоматизувати бізнес-процеси. WMS, LMS, TMS, каси самообслуговування, цифрові чеки, внутрішні чат-боти — усе це оптимізує логістику, навчання, обслуговування клієнтів.

У найближчий час ми плануємо розширити використання штучного інтелекту. Зокрема, запустимо віртуального HR-помічника, який оптимізує рекрутинг і HR-аналітику. А для клієнтів працюватимуть персоналізовані рекомендації, віртуальні консультації та асистенти, що підвищать якість сервісу й зроблять покупки в «Аврорі» ще приємнішими.

Хто відповідальний за залучення ШІ у процеси - керівник відділу, команда?

– В «Аврорі» впровадження ШІ — це не задача однієї людини чи одного підрозділу. Це вже стало корпоративною культурою. У наших дороговказах закладено принципи відкритості до нового та прагнення бути першими в ефективності — саме вони формують підхід, де ініціатива народжується на різних рівнях.

Бажання використовувати ШІ йде від команд, які щодня використовують цифрові інструменти у своїй роботі. А наш департамент R&D відповідає за дослідження, експерименти та інтеграцію нових технологій.

Впровадження ШІ — це не задача однієї людини чи одного підрозділу. Це вже стало корпоративною культурою.

Штучний інтелект давно став частиною наших робочих процесів, тому його розвиток в компанії — це командна робота, де кожен співробітник може ініціювати зміни й бути драйвером інновацій.

В яких напрямках ви використовуєте ШІ і як це впливає на фінансові показники компанії?

– В «Аврорі» штучний інтелект — це не про експерименти заради експериментів, а про реальні задачі, які щодня роблять бізнес ефективнішим. ШІ активно застосовується в розробці моделей прогнозування, що допомагають краще розуміти поведінку наших покупців. Це дозволяє бачити потреби наперед і приймати більш точні рішення.

Штучний інтелект стає повноцінним асистентом для креативних команд та команд офісів підтримки, він допомагає створювати інструкції, сценарії для внутрішніх комунікацій і навіть візуальні та аудіо концепції.

Штучний інтелект — це не про експерименти заради експериментів, а про реальні задачі, які щодня роблять бізнес ефективнішим.





За допомогою ШІ створюються інструменти, що структурують проєкти, вибудовують таймлайни та контролюють дедлайни.

Такий підхід дозволяє нам фокусуватися на розробці нових рішень та пришвидшує реалізацію бізнес-задач.

Наскільки для вас важливо, щоб кандидат на посаду вмів працювати з ШІ?

– Ми не очікуємо, що кандидат буде досконало володіти ШІ, для нас важливіше його бажання навчатися та відкритість до нового. В «Аврорі» регулярно проводяться навчання, щоб кожен співробітник міг впевнено й ефективно працювати з ШІ. В офісі підтримки в Полтаві встановлені планшети, де команди можуть тестувати інструменти, експериментувати та отримувати практичний досвід.

Також в цьому році в нашій команді R&D з'явилася окрема людина, яка відповідає за дослідження, впровадження та розвиток ШІ-рішень. Вона навчає, супроводжує та допомагає адаптувати нові технології в робочі процеси.

Тобто для нас не так важливе вміння користуватися ШІ, ми більше звертаємо увагу на гнучкість, допитливість і готовність працювати в середовищі, де технології стають частиною щоденних рішень. Саме такі люди рухають «Аврору» вперед.

Підтвердіть чи спростуйте тезу “ШІ лишить тебе без роботи”. Це може трапитись у вашій компанії?

– Штучний інтелект дійсно є хорошим помічником для вирішення щоденних задач, який бере на себе рутину, прискорює аналіз даних, допомагає командам працювати точніше та ефективніше. Але повністю замінити людину — ні. У бізнесі завжди потрібні фахівці, які розуміють контекст, вміють мислити креативно, знаходити нестандартні рішення й адаптувати технології під реальні задачі. Тому для «Аврори» ШІ — не конкурент, а партнер, який підсилює роботу і допомагає команді.