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Підготовка майбутніх лідерів: мережа "Аврора" запускає літню школу AURORA STUDENTS
Мережа мультимаркетів “Аврора” оголосила про старт літньої школи AURORA STUDENTS. Ініціатива сприятиме вихованню нової генерації спеціалістів, здатних працювати на національному та міжнародному рівнях.
Молодь — майбутнє успішної країни
Молоде покоління — це рушійна сила прогресу, джерело свіжих ідей та майбутнє українського бізнесу. Це сміливі, креативні й амбітні особистості, котрі формуватимуть обличчя успішної України.
Мережа "Аврора" будує міст між якісною освітою та практичним бізнесом, відкриваючи для енергійної молоді шлях до кар'єрного зростання.
Мета проєкту AURORA STUDENTS — підготувати студентів до професійної діяльності через теоретичні й практичні заняття, розвинути підприємницьке мислення й залучити перспективних кандидатів до працевлаштування в компанії.
Програма навчання та переваги для студентів
Мережа "Аврора" прагне надати молоді не лише знання, а й реальні інструменти для досягнення успіху.
Літня бізнес-школа AURORA STUDENTS є інтенсивним курсом, розробленим для студентів 1-5 курсів і випускників — особистостей із нестандартним мисленням, які прагнуть розвиватися у сфері бізнесу й управління. Це можливість отримати унікальний досвід від однієї з найдинамічніших компаній на ринку.
На слухачів літньої школи чекають:
- лекції топменеджерів "Аврори";
- практичні завдання та реальні бізнес-кейси;
- зустріч із СЕО компанії;
- робота над impactful фінальним проєктом – "Стратегія відкриття "Аврори" в іншій країні".
Школа пропонує унікальну можливість зануритися у внутрішні процеси однієї з найбільших ритейл мереж України. Навчання побудоване навколо розвʼязання конкретних завдань і проблем, з якими стикається реальний бізнес.
Програма охоплює також екскурсії, тренінги з soft skills, спілкування із співзасновниками торгової мережі, тестування й асесмент, захист проєктної роботи та нагородження.
Найкращі випускники літньої школи отримають можливості:
- стажування під керівництвом топменеджерів "Аврори";
- занурення у всі тонкощі великого бізнесу;
- реальний шанс отримати роботу в профільному департаменті "Аврори".
Умови та деталі навчання
Період навчання в літній школі: з 7 липня по 1 серпня 2025 року. До участі в програмі запрошуються студенти 1-5 курсів і випускники, які прагнуть розвиватися у сфері бізнесу й управління.
Щоб взяти участь, потрібно залишити заявку за посиланням.
Умови участі:
- Зняти коротке відео (до 5 хвилин) на тему: "Чому саме я маю стати частиною літньої школи від мережі "Аврора"?"
- Залишити заявку за посиланням.
Після розгляду заявок учасники отримають зворотний звʼязок — незалежно від результату з кожним зв'яжуться, щоб повідомити рішення та, за потреби, обговорити подальші кроки.
Також для зручної комунікації та швидкого інформування про всі новини школи створено телеграм-канал Aurora Students.
Тож, якщо ваша дитина вміє аргументувати свої ідеї, мислить нестандартно та мріє побудувати успішну кар'єру в Україні або за кордоном, літня школа AURORA STUDENTS відкриває свої двері саме для вас. Це шанс перетворити знання на реальні досягнення та отримати безцінний досвід, а, можливо, знайти своє місце у великій родині мережі мультимаркетів "Аврора".