Минимизация потерь и контроль: "Аврора" разработала платформу для управления собственными генераторами

магазин Аврора, люди
Фото: facebook.com/taras.panasenko.7

Сеть магазинов "Аврора" внедрила платформу Avrora GCS (Avrora Generator Control System). Это собственная разработка ритейлера, предназначенная для мониторинга функционирования генераторов, обслуживающих более 1 800 магазинов сети при отключении электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Украинский совет торговых центров (UCSC).

Цель платформы

Проект запущен для обеспечения бесперебойной работы магазинов и снижения риска выхода из строя оборудования. Система охватывает более 1800 магазинов сети. Каждый генератор оборудован устройством для сбора данных, фиксирующим отработанные моточасы и передающим их в центральную базу.

Директор департамента R&D сети Александр Войналович отметил: "Мы создавали Avrora GCS как практический ответ на реальные вызовы... Сегодня система позволяет видеть полную картину в режиме реального времени, быстро принимать решения и обеспечивать стабильную работу магазинов даже в самых сложных условиях".

Технические особенности и преимущества

Автоматизация процессов позволяет парком из тысяч единиц техники управлять 1-2 специалистами. Аналитические дашборды отражают состояние оборудования в регионах, что помогает планировать работу сервисных групп.

Возможности платформы Avrora GCS включают в себя:

  • мониторинг работы генераторов по всей сети;
  • уменьшение риска технических сбоев;
  • оптимизацию расходов на сервис; устранение человеческого фактора в учете;
  • поддержку работы магазинов во время блекаутов;
  • обеспечение доступа клиентов к товарам.

Внедрение системы способствует операционной стабильности бизнеса и позволяет избежать системных сбоев техники при длительных отключениях света.

Напомним, в июне прошлого года "Аврора" начала восстановление логистического комплекса под Киевом, разрушенного из-за российских обстрелов.

Автор:
Татьяна Ковальчук