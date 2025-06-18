"Аврора" начала восстановление логистического комплекса под Киевом, который был разрушен из-за российских обстрелов

Сеть мультимаркетов "Аврора" начала восстановление поврежденного обстрелами РФ в 2022 году логистического центра под Киевом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец сети Тарас Панасенко в Facebook.

По его словам уже фактически получены все необходимые разрешения и "Аврора" начала восстановление полностью разрушенного в 2022 году логистического центра West Gate в с. Стоянка под Киевом.

"Тот же логистический центр, разбомбленный россиянами, где располагался состав GoodWIne. В этом году инвестиции в восстановление West Gate составят более 1.3 млрд грн Остальные — инвестиции в сеть и технологии", — написал он.

Фото: Тарас Панасенко/Facebook

В компании планируют восстановить объект, создав при этом тысячу новых рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на январь 2026 года.

Дополнительно, "Аврора" намерена создать более 2500 новых рабочих мест в Украине в течение 2025 года.

Фото: Тарас Панасенко/Facebook

Логистический комплекс West Gate Logistic занимает земельный участок площадью 144 000 м² с общим зданием 7400 м², составом в 5600 кв. м и разрушенными помещениями на 90000 м². Полноценный запуск инновационного логистического комплекса запланирован до конца 2026 года

Напомним, в феврале сеть мультимаркетов "Аврора" открыла распределительный центр площадью более 7000 м² в Стоянке Киевской области. Этот шаг является началом масштабного проекта по восстановлению логистического комплекса West Gate Logistic, пострадавшему от российских обстрелов.