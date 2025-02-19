"Аврора" открыла под Киевом распределительный центр, разрушенный из-за российских обстрелов

Сеть мультимаркетов "Аврора" открыла распределительный центр площадью более 7000 м² в Стоянке Киевской области. Этот шаг является началом масштабного проекта по восстановлению логистического комплекса West Gate Logistic, пострадавшему от российских обстрелов.

Об этом пишет Ua-Retail.

На начальном этапе распределительный центр будет обслуживать 150 магазинов в Киеве и Киевской области. В течение нескольких месяцев этот показатель увеличится до 250 торговых точек. Такой шаг позволит сети улучшить эффективность доставки товаров и оптимизировать логистические затраты.

"Наш принцип — товар должен поступать в магазины каждые два дня. Открытие этого распределительного центра позволит уменьшить расходы на транспортировку и ускорить процесс доставки. Кроме того, сразу после запуска мы создадим около 200 новых рабочих мест", — заявила Елена Цимбалистая, директор по логистике сети мультимаркетов.

Логистический комплекс West Gate Logistic занимает земельный участок площадью 144 000 м² с общим зданием 7400 м², составом в 5600 кв. м и разрушенными помещениями на 90000 м². Полноценный запуск инновационного логистического комплекса запланирован до конца 2026 года.

Также сообщается, что до конца февраля 2025 завершится масштабирование распределительного центра во Львове — состав переедет с 9 000 на 20 000 м², что позволит реализовать растущие потребности в западных областях Украины.

Справка

Сеть мультимаркетов "Аврора" – украинская компания с прямыми иностранными инвестициями от фонда Horizon Capital. Сеть динамично развивается и расширяется как в Украине, так и за рубежом, насчитывая сегодня более 1 600 магазинов на территории Украины и более 30 в Румынии. Сегодня сеть оперирует четырьмя распределительными центрами и двумя логистическими хабами.

Напомним, в начале января между гендиректором "Укрпочты" Игорем Смилянским и соучредителем и СЭО сети "Аврора" Тарасом Панасенко возник спор из-за китайского маркетплейс Temu, о стратегическом партнерстве с которым накануне объявил государственный почтовый оператор. Панасенко отметил, что "Укрпочта" ввозит посылки из Temu в Украину без налогов, и это дискриминация украинских производителей и ритейлеров, уплачивающих все налоги.