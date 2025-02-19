"Аврора" відкрила під Києвом розподільчий центр, який був зруйнований через російські обстріли

Мережа мультимаркетів "Аврора" відкрила розподільчий центр площею більш ніж 7000 м² у Стоянці Київської області. Цей крок є початком масштабного проєкту з відновлення логістичного комплексу West Gate Logistic, який постраждав від російських обстрілів.

Про це пише Ua-Retail.

На початковому етапі цей розподільчий центр обслуговуватиме 150 магазинів у Києві та Київській області. Протягом кількох місяців цей показник збільшиться до 250 торгових точок. Такий крок дозволить мережі значно покращити ефективність доставки товарів і оптимізувати логістичні витрати.

"Наш принцип — товар має надходити до магазинів кожні два дні. Відкриття цього розподільчого центру дасть змогу зменшити витрати на транспортування та прискорити процес доставки. Окрім того, одразу після запуску ми створимо близько 200 нових робочих місць", — заявила Олена Цимбалиста, директорка з логістики мережі мультимаркетів "Аврора".

Логістичний комплекс West Gate Logistic займає земельну ділянку площею 144 000 м² із загальною будівлею у 7400 м², складом у 5600 кв. м та зруйнованими приміщеннями на 90 000 м². Повноцінний запуск інноваційного логістичного комплексу заплановано до кінця 2026 року.

Також повідомляється, що до кінця лютого 2025 року завершиться масштабування розподільчого центру у Львові — склад переїде з 9 000 на 20 000 м², що дозволить реалізувати зростаючі потреби у західних областях України.

Довідка

Мережа мультимаркетів "Аврора" - українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Мережа динамічно розвивається і розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи на сьогодні понад 1 600 магазинів на території України та понад 30 у Румунії. На сьогодні мережа оперує чотирма розподільчими центрами та двома логістичними хабами.

Нагадаємо, на початку січня між гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та співзасновником і СЕО мережі "Аврора" Тарасом Панасенком виникла суперечка через китайський маркетплейс Temu, про стратегічне партнерство з яким напередодні оголосив державний поштовий оператор. Панасенко зазначив, що "Укрпошта" ввозить посилки з Temu в Україну без жодних податків, і це є дискримінацією українських виробників та ритейлерів, які сплачують всі податки.