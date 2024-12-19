До свого — по своє: як ритейлер "Аврора" підтримує економіку країни та стимулює українських виробників

Мережа мультимаркетів “Аврора” нарощує підтримку українських товаровиробників, ветеранського бізнесу і дає шанс підприємцям розпочати експорт товарів на ринок ЄС.

Мережа магазинів "Аврора" — учасник ринку ритейлу, що стрімко розвивається у містах і містечках України. Бренд вже полюбився українцям і став для них мережею на щодень, у якій можна купити майже все, що може знадобитися у щоденному побуті. Наразі в Україні активно використовуються товари широкого вжитку. А це та ніша, яку успішно можуть освоїти українські підприємці.

Особливо актуальне це питання тепер, під час повномасштабної війни, коли людям в Україні буває важко знайти роботу, коли економіка потребує нових робочих місць і податків. У цих умовах підтримка національних виробників стала одним зі стратегічних векторів "Аврори".

Від великих до малих

Мережа "Аврора" активно підтримує малий і середній бізнес, сприяючи збільшенню частки українських товарів на полицях магазинів. До речі, "Аврора" однією з перших долучилась до програми "Національний кешбек", ініційованої президентом України з метою підтримки українських виробників та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію.

Тарас Панасенко, співзасновник мережі "Аврора", упевнений, що цей напрям допомагає посилювати економіку країни, створювати робочі місця та розвивати виробничі потужності. Натепер частка товарів made in Ukraine сягнула 47% і у планах мережі надалі збільшувати цей показник.

Магазин "Аврора" в Румунії. Фото: прес-служба

Ба більше, українські виробники завдяки партнерству з ритейлером фактично отримують шанс потрапити на ринок Румунії, куди мережа вийшла у жовтні 2023 року. Це вже дає результат. Після розширення у Румунію "Аврора" почала допомагати своїм українським партнерам налагоджувати експорт у цю країну.

"Рік тому мережа мультимаркетів "Аврора" розширила кордони — вийшла на румунський ринок та відкрила магазин у місті Сучава. Наразі у Румунії 30 магазинів "Аврора". Ми активно підтримуємо українських постачальників — понад 25 компаній з України вийшли на ринок Румунії, експортуючи товари для магазинів "Аврора", і ми працюємо над тим, щоб ці цифри збільшувались", — розповідають у компанії.

То як же стимулювати українських виробників? По-перше, через створення для них сприятливих умов роботи з мережею. Окрім того що виробники отримують для своїх товарів потужний канал збуту, також вони отримують довготривалі та взаємовигідні відносини з мережею, які воліє будувати "Аврора". Це виражається навіть у тому, що ритейлер забезпечує партнерам короткі строки розрахунків за поставлені товари, що надто важливо у наш час, особливо для малого бізнесу, який часто відчуває брак обігових коштів в умовах обмежених можливостей залучати кредити та інше фінансування. Крім цього, "Аврора" не накладає штрафи за порушення умов співпраці, розуміючи, в яких умовах працює бізнес — вимкнення електроенергії, повітряні тривоги, дефіцит кадрів тощо.

Ритейлер планує розширювати ініціативу з підтримки національного товаровиробника насамперед завдяки збільшенню асортименту українських товарів на полицях своїх магазинів та проведенню додаткових маркетингових активностей, щоб привернути увагу покупців саме до української продукції.

Ритейлер планує розширювати ініціативу з підтримки національного товаровиробника. Фото: прес-служба

Розвиватимуться й канали продажів. Важливо, що мережа, яка традиційно претендує на сильні позиції в офлайні, змінила стратегію і почала розвивати онлайн-продажі. У "Аврори" з’явилась власна e-commerce-платформа AVRORA.UA, яка допомогла зміцнити позиції на ринку. Також "Аврора" працює над запуском мобільного застосунку: він зробить покупки ще зручнішими, а сервіс — ближчим для покупців.

Грантова допомога

Підтримка "Авророю" підприємців не обмежується лояльними умовами співпраці. Важливим напрямом стала грантова допомога українським товаровиробникам. Одна з останніх ініціатив компанії — грантова програма "Аврора" для підприємців, за умовами якої на підтримку малого і середнього бізнесу у сфері переробної промисловості виділено 10 млн грн.

Мета програми — стимулювати розвиток українських виробників товарів для кінцевих споживачів попри труднощі, які виникають через війну. За умовами програми 10 проєктів, що перемогли у конкурсі, отримали по 1 млн грн, а також можливість реалізувати свої товари у магазинах "Аврора" по всій Україні.

Цільова група підтримки вивірена дуже ретельно. У програмі взяли участь лише компанії, що зареєстровані в Україні українськими громадянами, працюють на території країни та мають за підсумками 2023 року виторг, що не перевищує 100 млн грн.

Магазин "Аврора". Фото: прес-служба

Також увагу привертає грантова програма "Траєкторія", спрямована на допомогу ветеранам, що з різних причин завершили службу та мають потребу у реалізації своїх професійних та освітніх планів.

Проєкт надає можливості для особистого розвитку та відкриває карʼєрні перспективи для тих, хто повернувся з війни. Для команди "Аврора" підтримка цієї грантової програми — це не просто разова підтримка ветеранів, а інвестиція у майбутнє, яка зрештою матиме позитивний ефект для всього суспільства.

За результатами навчання та за підсумками розгляду представлених бізнес-проєктів 50 ветеранів-початківців у бізнесі залучать по 100 тис. грн фінансової підтримки на започаткування або розвиток власної справи. І хто знає, які підприємці, стартапи, а зрештою й відомі бізнеси виростуть з цього починання? Натепер надійшло 440 заявок на участь у програмі.

У планах — зростання та підтримка

Мережа "Аврора" динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном. Мережа мультимаркетів налічує вже понад 1600 магазинів на території України та 30 магазинів у Румунії. До 2026 року ритейлер планує збільшити кількість магазинів до 2500, а також розглядає можливість виходу на інші ринки Європи.

Мережа також є великим платником податків, що є частиною підтримки України з боку великого бізнесу. За 9 місяців 2024 року "Аврора" сплатила понад 4,5 млрд грн податків.

"Сплачувати податки під час війни так само важливо, як постачати каски, харчування, техніку та інше необхідне спорядження для сил оборони. Адже податки — це і є каски, набої, харчування, техніка. Військовий бюджет наповнюється виключно завдяки податкам", — говорить Тарас Панасенко.

Не забувають у компанії і про інвестиції, яких країна також потребує. У 2024 році мережа «Аврора» придбала логістичний комплекс West Gate Logistic у Стоянці під Києвом, який постраждав під час війни. Комплекс включає земельну ділянку площею 14,4 га, склад площею 7 400 кв. м і зруйноване приміщення площею 90 000 кв.м.

Склад ритейлера "Аврора". Фото: прес-служба

«Аврора» планує відбудувати весь комплекс. Відкриття складу заплановане на лютий 2025 року, а інноваційного логістичного комплексу площею — до кінця 2026 року. Таким чином компанія отримає один із найбільших складських об’єктів у Київському регіоні.