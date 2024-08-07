"Аврора" готується до розширення: планує відкрити 2500 магазинів та вийти на ринки Молдови і Балкан

Мережа “Аврора” планує збільшити кількість своїх магазинів до 2500 до кінця 2026 року. Компанія також готується до розширення на нові ринки, зокрема в Молдову та Балканські країни. Про це розповів forbes.ua співзасновник і СЕО мережі Тарас Панасенко.

У червні та липні компанія відкрила 64 нових магазини, а в серпні планує відкрити понад 30. Загалом на цей рік заплановано відкриття 400 нових точок. Всього мережа, включаючи магазини в Україні та Румунії, вже перевищила 1500, з яких понад 1480 розташовані в Україні, а 25 – в Румунії.



Компанія також експериментує з новими форматами; нещодавно було відкрито великий магазин на вулиці Жилянській у Києві площею майже 700 квадратних метрів.

"План в Україні – 2500 магазинів. Наприкінці наступного року вже ми маємо перейти 2000, а на 2026-й ми досягнемо цієї цілі", – заявив співзасновник мережі.

Він додав, що компанія має намір виходити на нові ринки і також зосередиться на розвитку нових форматів та диджитал-бізнесу в Україні.

Зокрема, наступного року українська торговельна мережа формату one dollar store планує вийти на ринок Молдови. Панасенко зазначив, що Молдова є перспективним ринком з меншим обсягом і конкуренцією, що полегшує вхід для бізнесу.

Крім того, У 2026 році компанія також планує експансію на Балканські країни, продовжуючи при цьому розвиватися в Україні та Румунії.

Зазначимо, що через повномасштабну російську агресію мережа втратила понад 200 магазинів. Станом на вересень їхня кількість складала понад 1100. В 2022 році виторг "Аврори" зріс більш ніж удвічі - з 5,8 до 13,9 мільярда гривень.

