"Аврора" готовится к расширению: планирует открыть 2500 магазинов и выйти на рынки Молдовы и Балкан

Сеть "Аврора" планирует увеличить количество своих магазинов до 2500 до конца 2026 года. Компания также готовится к расширению новых рынков, в частности в Молдову и Балканские страны. Об этом рассказал forbes.ua соучредитель и СЭО сети Тарас Панасенко.

В июне и июле компания открыла 64 новых магазина, а в августе планирует открыть более 30. Всего на этот год запланировано открытие 400 новых точек. Всего сеть, включая магазины в Украине и Румынии, уже превысила 1500, из которых более 1480 находятся в Украине, а 25 – в Румынии.



Компания также экспериментирует с новыми форматами; Недавно был открыт большой магазин на улице Жилянской в Киеве площадью почти 700 квадратных метров.

"План в Украине – 2500 магазинов. В конце следующего года мы уже должны перейти 2000, а на 2026-й мы достигнем этой цели", – заявил соучредитель сети.

Он добавил, что компания намерена выходить на новые рынки и сосредоточится на развитии новых форматов и диджитал-бизнеса в Украине.

В частности, на следующий год украинская торговая сеть формата one dollar store планирует выйти на рынок Молдовы. Он отметил, что Молдова является перспективным рынком с меньшим объемом и конкуренцией, что облегчает вход для бизнеса.

Кроме того, в 2026 году компания планирует экспансию на Балканские страны, продолжая при этом развиваться в Украине и Румынии.

Отметим, что из-за полномасштабной российской агрессии сеть потеряла более 200 магазинов. По состоянию на сентябрь их количество составляло более 1100. В 2022 году выручка "Авроры" выросла более чем вдвое — с 5,8 до 13,9 миллиарда гривен.

