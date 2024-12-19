К своему — за своим: как ритейлер "Аврора" поддерживает экономику страны и стимулирует украинских производителей

Сеть мультимаркетов "Аврора" наращивает поддержку украинских товаропроизводителей, ветеранского бизнеса и дает шанс предпринимателям начать экспорт товаров на рынок ЕС.

Сеть магазинов "Аврора" — участник рынка стремительно развивающегося ритейла в городах и городках Украины. Бренд уже полюбился украинцам и стал для них сетью на ежедневно, где можно купить почти все, что может понадобиться в ежедневном быту. В настоящее время в Украине активно используются товары широкого потребления. А это та ниша, которую успешно могут освоить украинские предприниматели.

Особенно актуален этот вопрос теперь, во время полномасштабной войны, когда людям в Украине бывает трудно найти работу, когда экономика нуждается в новых рабочих местах и налогах. В этих условиях поддержка национальных производителей стала одним из стратегических векторов "Авроры".

От больших до малых

Сеть "Аврора" активно поддерживает малый и средний бизнес, способствуя увеличению доли украинских товаров на полках магазинов. Кстати, "Аврора" одной из первых присоединилась к программе "Национальный кэшбек", инициированной президентом Украины с целью поддержки украинских производителей и стимулирования спроса на отечественную продукцию.

Тарас Панасенко, соучредитель сети "Аврора", уверен, что это направление помогает усиливать экономику страны, создавать рабочие места и развивать производственные мощности. В настоящее время доля товаров made in Ukraine достигла 47% и в планах сети в дальнейшем увеличивать этот показатель.

Магазин "Аврора" в Румынии. Фото: пресс-служба

Более того, украинские производители благодаря партнерству с ритейлером фактически получают шанс попасть на рынок Румынии, куда сеть вышла в октябре 2023 года. Это уже дает результат. После расширения в Румынию Аврора начала помогать своим украинским партнерам налаживать экспорт в эту страну.

"Год назад сеть мультимаркетов "Аврора" расширила границы — вышла на румынский рынок и открыла магазин в городе Сучава. Сейчас в Румынии 30 магазинов "Аврора". Мы активно поддерживаем украинских поставщиков — более 25 компаний из Украины вышли на рынок Румынии, экспортируя товары для магазинов "Аврора", и мы работаем над тем, чтобы эти цифры увеличивались", — рассказывают в компании.

Как же стимулировать украинских производителей? Во-первых, из-за создания для них благоприятных условий работы с сетью. Кроме того, что производители получают для своих товаров мощный канал сбыта, также они получают долговременные и взаимовыгодные отношения с сетью, которые предпочитает строить "Аврора". Это выражается даже в том, что ритейлер обеспечивает партнерам короткие сроки расчетов за поставленные товары, что очень важно в наше время, особенно для малого бизнеса, часто испытывающего нехватку оборотных средств в условиях ограниченных возможностей привлекать кредиты и другое финансирование. Кроме того, "Аврора" не налагает штрафы за нарушение условий сотрудничества, понимая, в каких условиях работает бизнес — отключение электроэнергии, воздушные тревоги, дефицит кадров и т.д.

Ритейлер планирует расширять инициативу по поддержке национального товаропроизводителя, прежде всего, благодаря увеличению ассортимента украинских товаров на полках своих магазинов и проведению дополнительных маркетинговых активностей, чтобы привлечь внимание покупателей именно к украинской продукции.

Ритейлер планирует расширять инициативу поддержки национального товаропроизводителя. Фото: пресс-служба

Будут развиваться и каналы продаж. Важно, что сеть, традиционно претендующая на сильные позиции в оффлайне, изменила стратегию и начала развивать онлайн-продажи. В "Авроре" появилась собственная e-commerce-платформа AVRORA.UA, которая помогла укрепить позиции на рынке. Также "Аврора" работает над запуском мобильного приложения: он сделает покупки еще более удобными, а сервис ближе к покупателям.

Грантовая помощь

Поддержка "Авроры" предпринимателей не ограничивается лояльными условиями сотрудничества. Важным направлением стала грантовая помощь украинским товаропроизводителям. Одна из последних инициатив компании – грантовая программа "Аврора" для предпринимателей, по условиям которой на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере перерабатывающей промышленности выделено 10 млн грн.

Цель программы — стимулировать развитие украинских производителей товаров для конечных потребителей, несмотря на трудности, возникающие из-за войны войны. По условиям программы 10 победивших в конкурсе проектов получили по 1 млн грн, а также возможность реализовать свои товары в магазинах "Аврора" по всей Украине.

Целевая группа поддержки выверена очень тщательно. В программе приняли участие только компании, зарегистрированные в Украине украинскими гражданами, работающие на территории страны и имеющие по итогам 2023 года выручку, не превышающую 100 млн грн.

Магазин "Аврора". Фото: пресс-служба

Также внимание привлекает грантовая программа "Траектория", направленная на помощь ветеранам, которые по разным причинам завершили службу и нуждаются в реализации своих профессиональных и образовательных планов.

Проект предоставляет возможности для личного развития и открывает карьерные перспективы для вернувшихся с войны. Для команды "Аврора" поддержка этой грантовой программы — это не просто разовая поддержка ветеранов, а инвестиция в будущее, которая в конечном итоге будет иметь положительный эффект для всего общества.

По результатам обучения и по итогам рассмотрения представленных бизнес-проектов 50 начинающих ветеранов в бизнесе привлекут по 100 тыс. грн финансовой поддержки на начало или развитие собственного дела. И кто знает, какие предприниматели, стартапы, а в конце концов и известные бизнесы вырастут из этого начинания? В настоящее время поступило 440 заявок на участие в программе.

В планах рост и поддержка

Сеть "Аврора" динамично развивается и расширяется как на Украине, так и за рубежом. Сеть мультимаркетов насчитывает уже более 1600 магазинов на территории Украины и 30 магазинов в Румынии. К 2026 г. ритейлер планирует увеличить количество магазинов до 2500, а также рассматривает возможность выхода на другие рынки Европы.

Сеть также является крупным налогоплательщиком, являющимся частью поддержки Украины со стороны крупного бизнеса. За 9 месяцев 2024 года "Аврора" уплатила более 4,5 млрд. грн. налогов.

"Уплачивать налоги во время войны так же важно, как поставлять каски, питание, технику и другое необходимое снаряжение для сил обороны. Ведь налоги — это каски, патроны, питание, техника. Военный бюджет наполняется исключительно благодаря налогам", — говорит Тарас. Панасенко.

Не забывают в компании и об инвестициях, в которых страна также нуждается. В 2024 году сеть «Аврора» приобрела логистический комплекс West Gate Logistic в Пострадавшем во время войны Стоянке под Киевом. Комплекс включает земельный участок площадью 14,4 га, склад площадью 7400 кв. м и разрушенное помещение площадью 90 000 кв.

Состав ритейлера "Аврора". Фото: пресс-служба

"Аврора" планирует отстроить весь комплекс. Открытие состава запланировано на февраль 2025 года, а инновационного логистического комплекса площадью до конца 2026 года. Таким образом, компания получит один из крупнейших складских объектов в Киевском регионе.