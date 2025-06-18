"Аврора" почала відбудову логістичного комплексу під Києвом, який був зруйнований через російські обстріли

Мережа мультимаркетів “Аврора” почала відбудову пошкодженого обстрілами РФ у 2022 році логістичного центру під Києвом.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко у Facebook.

За його словами вже фактично отримані всі необхідні дозволи і "Аврора" почала відбудову вщент зруйнованого у 2022 році логістичного центру West Gate у с. Стоянка під Києвом.

"Той самий логістичний центр, розбомблений росіянами, де розташовувався склад GoodWIne. Цього року інвестиції у відбудову West Gate складуть більше 1.3 млрд грн Решта - інвестиції в мережу та технології", - написав він.

Фото: Тарас Панасенко/Facebook

В компанії планують відновити об'єкт, створивши при цьому тисячу нових робочих місць. Запуск підприємства заплановано на січень 2026 року.

Додатково, "Аврора" має намір створити понад 2500 нових робочих місць в Україні протягом 2025 року.

Фото: Тарас Панасенко/Facebook

Логістичний комплекс West Gate Logistic займає земельну ділянку площею 144 000 м² із загальною будівлею у 7400 м², складом у 5600 кв. м та зруйнованими приміщеннями на 90 000 м². Повноцінний запуск інноваційного логістичного комплексу заплановано до кінця 2026 року

Нагадаємо у лютому мережа мультимаркетів "Аврора" відкрила розподільчий центр площею більш ніж 7000 м² у Стоянці Київської області. Цей крок є початком масштабного проєкту з відновлення логістичного комплексу West Gate Logistic, який постраждав від російських обстрілів.