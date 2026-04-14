"Ходим по лезвию бритвы": глава НБУ предупредил о риске роста инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

Андрей Пышный
Рост мировых цен на нефть из-за войны войны на Ближнем Востоке может повысить уровень инфляции в Украине на 1,5–2,8 процентного пункта.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает Reuters.

По его словам, НБУ будет придерживаться своей цели по снижению инфляции до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты.

"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", - сказал Пышный, подчеркнув, что цены уже начали расти.

При этом в марте 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 1,7% в месячном исчислении, а в годовом — до 7,9%.

Глава НБУ рассказал, что регулятор планирует встречи, на которых будет оценено полное влияние войны на Ближнем Востоке на экономику Украины. Вторичные последствия войны, в том числе влияние на цены на удобрения, также будут "достаточно значительными".

Пышный также сообщил, что вскоре встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими американскими чиновниками и законодателями и с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

Глава НБУ поздравил результаты выборов в Венгрии и выразил надежду, что это решит проблему задержек.   с предоставлением Европейским Союзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро .

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в ближайшие месяцы может превысить показатели, заложенные в январском прогнозе НБУ из-за удорожания нефтепродуктов и газа на фоне войны на Ближнем Востоке.

Автор:
Светлана Манько