"Ходим по лезвию бритвы": глава НБУ предупредил о риске роста инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

Рост мировых цен на нефть из-за войны войны на Ближнем Востоке может повысить уровень инфляции в Украине на 1,5–2,8 процентного пункта.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает Reuters.

По его словам, НБУ будет придерживаться своей цели по снижению инфляции до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты.

"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", - сказал Пышный, подчеркнув, что цены уже начали расти.

При этом в марте 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 1,7% в месячном исчислении, а в годовом — до 7,9%.

Глава НБУ рассказал, что регулятор планирует встречи, на которых будет оценено полное влияние войны на Ближнем Востоке на экономику Украины. Вторичные последствия войны, в том числе влияние на цены на удобрения, также будут "достаточно значительными".

Пышный также сообщил, что вскоре встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими американскими чиновниками и законодателями и с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

Глава НБУ поздравил результаты выборов в Венгрии и выразил надежду, что это решит проблему задержек. с предоставлением Европейским Союзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро .

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в ближайшие месяцы может превысить показатели, заложенные в январском прогнозе НБУ из-за удорожания нефтепродуктов и газа на фоне войны на Ближнем Востоке.