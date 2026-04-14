Украина и Молдова протестовали железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Кишинева (ФОТО)

Железнодорожные службы Украины и Молдовы организовали тестовый рейс по маршруту Киев – аэропорт Кишинева. Поезд отправился из столицы Украины 13 апреля 2026 года. 14 апреля состоялось испытание удлиненного участка пути непосредственно в аэропорт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Железная дорога Молдовы".

Маршрут предусматривает следующую схему движения:

поезд Киев - Кишинев следует к станции Ревака;

от станции Ревака пассажиров перевозят специальные автобусы;

автобусы курсируют по прямому маршруту непосредственно к терминалу аэропорта.

По результатам тестирования время в пути от железнодорожного вокзала Кишинева до аэропорта составляет примерно 15 минут.

"Это комплексное решение преследует цель сократить время в пути, избежать городских пробок и повысить комфорт пассажиров", — сообщили представители железной дороги Молдовы.

В настоящее время специалисты изучают результаты рейса и отзывы пассажиров. Эта информация станет основой для принятия решения о запуске маршрута на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что маршрут поезда №351 Киев – Кишинев будет временно продлен до станции Ревака. Для пассажиров предоставляется бесплатный трансфер до терминала аэропорта.