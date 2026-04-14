Свободная энергия 2.0

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Украина и Молдова протестовали железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Кишинева (ФОТО)

Состоялся тестовый железнодорожный рейс из Киева в аэропорт Кишинева/Фото: ГП "Железная дорога Молдовы"

Железнодорожные службы Украины и Молдовы организовали тестовый рейс по маршруту Киев – аэропорт Кишинева. Поезд отправился из столицы Украины 13 апреля 2026 года. 14 апреля состоялось испытание удлиненного участка пути непосредственно в аэропорт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Железная дорога Молдовы".

Украина тестирует прямое железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Кишинева/Фото: ГП "Железная дорога Молдовы"

Маршрут предусматривает следующую схему движения:

  • поезд Киев - Кишинев следует к станции Ревака;
  • от станции Ревака пассажиров перевозят специальные автобусы;
  • автобусы курсируют по прямому маршруту непосредственно к терминалу аэропорта.
От станции Ревака пассажиров забирали специальные автобусы/Фото: ГП "Железная дорога Молдовы"

По результатам тестирования время в пути от железнодорожного вокзала Кишинева до аэропорта составляет примерно 15 минут.

"Это комплексное решение преследует цель сократить время в пути, избежать городских пробок и повысить комфорт пассажиров", — сообщили представители железной дороги Молдовы.

В настоящее время специалисты изучают результаты рейса и отзывы пассажиров. Эта информация станет основой для принятия решения о запуске маршрута на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что маршрут поезда №351 Киев – Кишинев будет временно продлен до станции Ревака. Для пассажиров предоставляется бесплатный трансфер до терминала аэропорта.

Автор:
Татьяна Ковальчук