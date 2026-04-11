Киев и Молдова тестируют прямое железнодорожное сообщение с аэропортом
Прямое железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Кишинева может быть расширено в тестовом режиме.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Укрзализныця" совместно с молдавскими партнерами запускает пробную поездку на станцию Ревака, расположенную вблизи международного аэропорта Кишинева.
13 апреля маршрут поезда №351 Киев – Кишинев будет временно продлен до станции Ревака. Для пассажиров предоставляется бесплатный трансфер до терминала аэропорта.
Тестовая поездка должна оценить спрос на такое соединение. При высокой заинтересованности со стороны пассажиров остановка в Реваке может быть включена в маршрут на постоянной основе.
Напомним, ранее Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган – Новосавицкая" на территории Украины.