Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев и Молдова тестируют прямое железнодорожное сообщение с аэропортом

Укрзализныця
Укрзализныця" запустила рейсы из Львова в Ворохту / Укрзалізниця

Прямое железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Кишинева может быть расширено в тестовом режиме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Укрзализныця" совместно с молдавскими партнерами запускает пробную поездку на станцию Ревака, расположенную вблизи международного аэропорта Кишинева.

13 апреля маршрут поезда №351 Киев – Кишинев будет временно продлен до станции Ревака. Для пассажиров предоставляется бесплатный трансфер до терминала аэропорта.

Тестовая поездка должна оценить спрос на такое соединение. При высокой заинтересованности со стороны пассажиров остановка в Реваке может быть включена в маршрут на постоянной основе.

Напомним, ранее Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган – Новосавицкая" на территории Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко