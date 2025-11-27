"Укрзализныця" запускает ночной поезд с европейскими спальными вагонами: куда будет курсировать

В новом графике движения "Укрзализныци" представлен ночной поезд №7/346 — 347/8 Ужгород — Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныця".

Отмечается, что новый поезд будет курсировать по новой евроколее от Ужгорода до границы, пересекая всю Венгрию с остановкой по станции Будапешт — Келенфельд и с утренним прибытием в Вену.

График движения

Отправление из Ужгорода – в 23:19, прибытие в Вену – в 8:53. Обратная отправка из Вены в 19:08 - прибытие в Ужгород в 6:15. Таким образом, время в пути между Австрией и Украиной даже менее длительное, чем путешествие от Ужгорода в Киев.

В Будапеште у поезда будет остановка на станции Ферихедь с выходом в международный аэропорт имени Ференца Листа. А станция Будапешт – Келенфельд является удобным транспортным хабом в столице Венгрии с легкой пересадкой на поезда новой ветки метро.

Венский поезд имеет согласованную пересадку в Чопе на поезд №749/750 Ужгород – Киев. Запуск этого рейса в декабре – результат многомесячной совместной работы Укрзализныци с партнерами: венгерской MÁV и австрийской ÖBB.

В новом графике УЗ сократила время в пути для пассажиров беспересадочных вагонов Киев — Вена на более двух часов и договорилась с венгерской железной дорогой об увеличении предложения мест на +25% для рейса №143/146 Ужгород — Вена.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Всего в графике 2025-2026 предложение в международных сообщениях через станцию Чоп, включая хабы европути в Ужгороде и Мукачево, увеличено более чем на 1000 мест в сутки.