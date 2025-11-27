Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" запускает ночной поезд с европейскими спальными вагонами: куда будет курсировать

вагон поезда
"Укрзализныця" запускает ночной поезд с европейскими спальными вагонами / Укрзалізниця

В новом графике движения "Укрзализныци" представлен ночной поезд №7/346 — 347/8 Ужгород — Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныця".

Отмечается, что новый поезд будет курсировать по новой евроколее от Ужгорода до границы, пересекая всю Венгрию с остановкой по станции Будапешт — Келенфельд и с утренним прибытием в Вену.

График движения

Отправление из Ужгорода – в 23:19, прибытие в Вену – в 8:53. Обратная отправка из Вены в 19:08 - прибытие в Ужгород в 6:15. Таким образом, время в пути между Австрией и Украиной даже менее длительное, чем путешествие от Ужгорода в Киев.

В Будапеште у поезда будет остановка на станции Ферихедь с выходом в международный аэропорт имени Ференца Листа. А станция Будапешт – Келенфельд является удобным транспортным хабом в столице Венгрии с легкой пересадкой на поезда новой ветки метро.

Венский поезд имеет согласованную пересадку в Чопе на поезд №749/750 Ужгород – Киев. Запуск этого рейса в декабре – результат многомесячной совместной работы Укрзализныци с партнерами: венгерской MÁV и австрийской ÖBB.

В новом графике УЗ сократила время в пути для пассажиров беспересадочных вагонов Киев — Вена на более двух часов и договорилась с венгерской железной дорогой об увеличении предложения мест на +25% для рейса №143/146 Ужгород — Вена.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Всего в графике 2025-2026 предложение в международных сообщениях через станцию Чоп, включая хабы европути в Ужгороде и Мукачево, увеличено более чем на 1000 мест в сутки.

Автор:
Светлана Манько