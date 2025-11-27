11 новых поездов: "Укрзализныця" представила график движения на 2025-2026 годы

АО "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныця".

Отмечается, что компания добавляет ряд новых соединений и улучшает существующие рейсы. В частности, появится сразу 8 новых международных соединений и 3 внутренних.

В новом графике планируется увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и за год предложить дополнительно 2 млн мест.

Новые поезда

Среди ключевых обновлений во внутреннем сообщении:

Новый поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп для жителей прифронтовой Донетчины, которая хранит мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной.

Новый поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск.

Обновлен маршрут поезда №113/114 Харьков — Ужгород. Этот рейс следует рассматривать прежде всего как возможность для жителей Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), одновременно сохраняя надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.

Кроме того, в направлении горных реабилитационных центров и курортов в новом графике проложено уже более 40 рейсов, более половины из которых из прифронтовых областей.

Также на постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов - Ворохта, который поможет создать качественную пересадочную альтернативу пассажирам из других регионов в пик буковельского сезона.

В международном сообщении запланировано сразу 8 новых рейсов. В частности, в сообщении с Польшей добавлены 3 новых поезда в направлении Перемышля и 1 в Хелм. Это стало возможным, в том числе, благодаря закупке новых вагонов по государственной программе обновления пассажирского подвижного состава.

Сообщается, что продажа билетов по новому расписанию на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте "Укрзализныци".

"Расписание движения 2026 года в своем фундаменте имеет именно повышение эффективности: новые оборотные рейсы, качественные ускорения, более детально продуманных стыковок", - констатирует председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Всего за неполные 11 месяцев этого года "Укрзализныця" уже перевезла более 25 млн пассажиров, почти на полмиллиона больше, чем в прошлом.

Напомним, 1 декабря стартует программа "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на общее расстояние до 3000 километров.