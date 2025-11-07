Программу бесплатных перевозок по железной дороге "УЗ-3000" запустят с 1 декабря

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что с 1 декабря стартует программа "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на общее расстояние до 3000 километров.

Как пишет Delo.ua, об этом она рассказала во время выступления в Верховной Раде 7 ноября.

Свириденко отметила, что программа будет действовать в течение четырех месяцев в "низкий сезон", когда спрос на поездки традиционно снижается.

Премьер подчеркнула, что программа не компенсируется за счет средств, выделенных для поддержки "Укрзализныци" в бюджете, которые в этом году составляли 13 млрд гривен, а в следующем году правительство планирует выделить не менее 15 млрд гривен. Также дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности"

"3000 километров – это не программа, которая компенсируется за счет этих 15 миллиардов или 13 миллиардов. Это возможность, предоставляемая всем гражданам Украины", - отметила Свириденко.

Она добавила, что Министерство развития общин и территорий Украины формирует, детализирует и прорабатывает программу, запуск которой запланирован на 1 декабря 2025 года.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

"Укрзализныця" рассказала детали бесплатных 3000 км

В "Укрзализныце" разъяснили цель и особенности реализации программы предоставления украинцам возможности бесплатных поездок .

В УЗ объясняют, что расстояние 3000 км символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно (из Запорожья в Ужгород), поэтому даст возможность открыть страну всем, где бы кто ни жил.

Также в компании думают и над опциями по неиспользованным километрам, чтобы дать возможность их направить с пользой.

К тому же, в низкий сезон дополнительные возможности путешествовать могут дать толчок другим смежным сферам внутреннего туризма, ведь это низкий сезон и для них.