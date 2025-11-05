Все ресурсы исчерпаны: "Укрзализныця" просит о бюджетной поддержке и предлагает повысить тарифы

АО "Укрзализныця" по причине потери 49% грузовых перевозок больше не может субсидировать за их счет убыточные пассажирские перевозки, поэтому предлагает увеличить грузовые тарифы на 41,5% в 2026 году и просит о бюджетной поддержке.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде 5 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, внутренние резервы железной дороги для компенсации ущерба пассажирским перевозкам исчерпаны.

Лещенко отметил, что чистый убыток "Укрзализныци" за 9 месяцев 2025-го составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен, а ущерб пассажирских перевозок в прошлом году - 18 миллиардов гривен.

Он пояснил, что все годы действовала система, когда убытки пассажирских перевозок компенсировались на средства грузовых.

" Так или иначе не избежать индексации грузовых тарифов, но надо это делать постепенно, для того чтобы не было шоков в промышленности, в два этапа. Нам нужно хотя бы индексировать до темпа роста цен производителей. Это может дать 22,5 млрд грн, если мы сделаем это в следующем году с 1 января и 1 июля – на 27,5% и 11%".

Он добавил, что ситуация с грузовыми перевозками вряд ли улучшится, потому что в этом году потеряна практическая вся угольная отрасль Донбасса, и последняя шахта - "Белозирская" - уже также остановлена.

Кроме того, в 2025 году было 800 атак на инфраструктуру железной дороги с повреждением 3 тыс. объектов.

"Чтобы компенсировать ущерб, нужна помощь налогоплательщиков Украины", - подчеркнул заместитель председателя наблюдательного совета УЗ.

Лещенко сообщил, что обсуждается 16 млрд грн бюджетной помощи в 2026 году, чтобы компенсировать ущерб.

Напомним, правительство уже направило 8 млрд грн в поддержку "Укрзализныци".

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.