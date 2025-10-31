Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумах и Харьковской области: есть повреждения подвижного состава

В ночь на 31 октября российская армия нанесла удар по пассажирскому депо в Сумах и железной дороге в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".

Отмечается, что в Сумах враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

В УЗ отметили, что делают все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.

По предварительной информации, в результате вражеского удара никто не пострадал — все работники вовремя перешли к укрытиям.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, 23 октября в результате вражеских обстрелов на Сумщине был поврежден подвижной состав и элементы железнодорожной инфраструктуры. Двое работников локомотивной бригады госпитализированы для медицинского обследования.