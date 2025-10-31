Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумах и Харьковской области: есть повреждения подвижного состава

удар по Сумам
Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре / ГСЧС

В ночь на 31 октября российская армия нанесла удар по пассажирскому депо в Сумах и железной дороге в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".

Отмечается, что в Сумах враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

В УЗ отметили, что делают все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.

По предварительной информации, в результате вражеского удара никто не пострадал — все работники вовремя перешли к укрытиям.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую   железнодорожную инфраструктуру   в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, 23 октября в результате вражеских обстрелов на Сумщине был поврежден подвижной состав и элементы железнодорожной инфраструктуры. Двое работников локомотивной бригады госпитализированы для медицинского обследования.

Автор:
Светлана Манько