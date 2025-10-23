Движение поездов на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине затруднено из-за обстрелов и повреждений инфраструктуры

На Сумском направлении движение поездов затруднено из-за угрозы воздушного удара и обстрелов, повредивших инфраструктуру. Из-за опасности и отсутствия напряжения возможны задержки и изменения маршрутов поездов также в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Поврежденная железнодорожная инфраструктура

В результате вражеских обстрелов на Сумщине поврежден подвижной состав и элементы железнодорожной инфраструктуры. Двое работников локомотивной бригады госпитализированы для медицинского обследования.

На отдельных участках региона зафиксировано отсутствие напряжения в контактной сети, что затрудняет движение поездов.

До стабилизации ситуации безопасности временно приостановлено курсирование поездов №144 Рахов - Сумы и №787 Терещенска - Киев. Время дальнейшего движения будет сообщено дополнительно.

Пригородный поезд №6888 Сумы – Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение возобновят сразу после улучшения ситуации.

Также внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по сокращенному маршруту Сумы – Тростянец – Смородино (вместо Ворожба – Тростянец-Смородино).

В регионе действует комбинированная схема перевозок – автобус + поезд. Из-за технических сложностей и отсутствия напряжения часть пригородных рейсов курсирует с задержками.

Относительно ситуации на Днепропетровщине и Харьковщине - из-за повышенного уровня опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках железной дороги возможны временные изменения в маршрутах пригородных поездов, а также задержки движения продолжительностью до 1,5 часов.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществлялось под резервными тепловозами, а часть рейсов курсировала по объездным маршрутам.