Рух потягів на Сумщині, Дніпропетровщині та Харківщині ускладнено через обстріли й пошкодження інфраструктури

На Сумському напрямку рух потягів ускладнено через загрозу повітряного удару та обстріли, які пошкодили інфраструктуру. Через небезпеку та відсутність напруги можливі затримки й зміни маршрутів поїздів також у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пошкоджена залізнична інфраструктура

Унаслідок ворожого обстрілу на Сумщині пошкоджено рухомий склад та елементи залізничної інфраструктури. Двох працівників локомотивної бригади госпіталізовано для медичного обстеження.

На окремих ділянках регіону зафіксовано відсутність напруги в контактній мережі, що ускладнює рух поїздів.

До стабілізації безпекової ситуації тимчасово призупинено курсування потягів №144 Рахів - Суми та №787 Терещенська - Київ. Час їх подальшого руху буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух відновлять одразу після покращення ситуації.

Також внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за скороченим маршрутом Суми - Тростянець - Смородине (замість Ворожба — Тростянець-Смородине).

У регіоні діє комбінована схема перевезень - автобус + поїзд. Через технічні складнощі та відсутність напруги частина приміських рейсів курсує із затримками.

Щодо ситуації на Дніпропетровщині та Харківщині - через підвищений рівень небезпеки та відсутність напруги на окремих ділянках залізниці можливі тимчасові зміни у маршрутах приміських поїздів, а також затримки руху тривалістю до 1,5 години.

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснювався під резервними тепловозами, а частина рейсів курсувала об’їзними маршрутами.