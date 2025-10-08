Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" попереджає про значні затримки поїздів на Сумщині через російську атаку

поїзд, уз, Укрзалізниця
Обстріли на Сумщині: поїзди затримуються до 6,5 годин / Укрзалізниця

Через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, а частина рейсів курсує об’їзними маршрутами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Найбільші затримки спостерігаються у таких потягів:

  • 779/790 Суми – Київ +4 години;
  • 116 Київ – Суми +5 годин;
  • 785/786 Київ – Терещенська (Шостка) +3:37;
  • 787/788 Терещенська (Шостка) – Київ +4:00;
  • 113/114 Харків – Львів +2:20;
  • 141/142 Чернігів – Івано-Франківськ +2:30;
  • 45/46 Ужгород – Харків +2:05;
  • №780 Київ – Суми відправиться з орієнтовною затримкою у 4 години через запізнення рейсу 779.

Приміські поїзди на Ніжинському напрямку курсують за графіком, окрім деяких регіональних рейсів:

  • 892/891 Фастів – Славутич +6,5 години;
  • 895 Конотоп – Фастів – близько +6,5 години

Через станцію Носівка додатково обмежено рух наступних рейсів: №6914, 6918, 6920, 6924, 6927, 6926 та 6928 із різними часами прибуття та відправлення. Місцеві шатли готові підвозити пасажирів до Ніжина.

Через наслідки ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин та завтра №6903 Ніжин – Київ-Волинський.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями щодо змін у русі поїздів.

Також додамо, що в ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину дронами. Були уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції, а в Сумах є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Гойденко