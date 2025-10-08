"Укрзалізниця" попереджає про значні затримки поїздів на Сумщині через російську атаку

Через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, а частина рейсів курсує об’їзними маршрутами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Найбільші затримки спостерігаються у таких потягів:

779/790 Суми – Київ +4 години;

116 Київ – Суми +5 годин;

785/786 Київ – Терещенська (Шостка) +3:37;

787/788 Терещенська (Шостка) – Київ +4:00;

113/114 Харків – Львів +2:20;

141/142 Чернігів – Івано-Франківськ +2:30;

45/46 Ужгород – Харків +2:05;

№780 Київ – Суми відправиться з орієнтовною затримкою у 4 години через запізнення рейсу 779.

Приміські поїзди на Ніжинському напрямку курсують за графіком, окрім деяких регіональних рейсів:

892/891 Фастів – Славутич +6,5 години;

895 Конотоп – Фастів – близько +6,5 години

Через станцію Носівка додатково обмежено рух наступних рейсів: №6914, 6918, 6920, 6924, 6927, 6926 та 6928 із різними часами прибуття та відправлення. Місцеві шатли готові підвозити пасажирів до Ніжина.

Через наслідки ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин та завтра №6903 Ніжин – Київ-Волинський.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями щодо змін у русі поїздів.

Також додамо, що в ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину дронами. Були уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції, а в Сумах є влучання по енергетичній інфраструктурі.