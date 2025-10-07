РФ масовано атакувала залізницю в Полтаві: пошкоджено локомотивне депо (ФОТО)

В ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. На Полтавщині уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції, а в Сумах є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Росія знову б’є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі – масовані атаки на Полтавщині та Сумщині", – наголосив він.

За словами Кулеби, у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів – зараз усі у русі.

Крім того, унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт – без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

Кулеба додав, що схожа ситуація у Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

Наразі на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.

Міністр повідомив, що залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

"Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці", яка залишається критичною артерією країни", – підсумував Кулеба.

Атака на Полтавщину

За інформацією ДСНС України, цієї ночі росіяни атакували Полтавщину ударними дронами.

"Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду", – йдеться у повідомленні.

До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що унаслідок ворожї атаки пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури.

Також пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.

У Сумах частково зникло електропостачання

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що вранці ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.

Унаслідок обстрілу виникли перебої з електропостачанням, через що сталися часткові знеструмлення. Також є пошкодження в житловому секторі: в одному з будинків вибиті вікна.

Попередньо, минулося без постраждалих. Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Так, уночі 2 жовтня російські війська атакували депо "Укрзалізниці" в Одесі. Унаслідок атаки поранень зазнав машиніст. Також була атакована залізнична інфраструктура в Конотопі Сумської області.