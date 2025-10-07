Армия РФ атаковала локомотивное депо в Полтаве, в Сумах есть попадания по энергетической инфраструктуре

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Полтавской области поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции, а в Сумах есть попадания по энергетической инфраструктуре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Россия снова бьет по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Ночью – массированные атаки на Полтавщине и Сумщине", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, в Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, ликвидированные спасателями.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении.

Кроме того, в результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Кулеба добавил, что похожая ситуация в Сумах – зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

В настоящее время на местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение, помогают людям.

Министр сообщил, что железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

"Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - подытожил Кулеба.

Атака на Полтавщину

По информации ГСЧС Украины, этой ночью россияне атаковали Полтавщину ударными дронами.

"Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Начальник Полтавской ОВ Владимир Когут Уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры.

Также повреждения получил энергетический объект. Без света осталось 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.

В Сумах частично исчезло электроснабжение

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что утром враг атаковал объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.

В результате обстрела возникли перебои с электроснабжением, из-за чего произошли частичные обесточения. Также есть повреждения в жилом секторе: в одном из домов выбиты окна.

Предварительно обошлось без пострадавших. Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, ночью 2 октября российские войска атаковали депо "Укрзализныци" в Одессе. В результате атаки ранения получил машинист. Также была атакована железнодорожная инфраструктура в Конотопе Сумской области.