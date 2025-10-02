Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,21

EUR

48,80

48,65

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия РФ ударила по депо в Одессе и железной дороге в Сумской области (ФОТО)

Последствия удара по железнодорожному депо в Одессе
Последствия удара по железнодорожному депо в Одессе. Фото: прессслужба КМУ

Ночью 2 октября российские войска атаковали депо "Укрзализныци" в Одессе. В результате атаки ранения получил машинист. Также была атакована железнодорожная инфраструктура в Конотопе Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, машинист поезда получил осколочное ранение, ему оказывают всю необходимую помощь.

Фото 2 — Армия РФ ударила по депо в Одессе и железной дороге в Сумской области (ФОТО)

Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Конотопе Сумской области. Как сообщил Кулеба, поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения. По состоянию на утро все они продолжили движение, а контактная сеть заживлена.

Фото 3 — Армия РФ ударила по депо в Одессе и железной дороге в Сумской области (ФОТО)

Из-за российской атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Как   сообщали   в "Укрзализныце", задерживаются следующие поезда:

  • Киев - Сумы (+02:57);
  • Киев - Шостка (+01:05);
  • Шостка - Киев (+03:30);
  • Сумы - Львов (+01:40).

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую   железнодорожную инфраструктуру   в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, 30 сентября россияне дважды в сутки нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области. В результате попадания были обесточены отдельные участки железной дороги.

25 сентября сообщалось о том, что в результате российских ударов по Николаевской и Кировоградской областях были обесточены отдельные участки железной дороги .

Автор:
Светлана Манько