Армия РФ ударила по депо в Одессе и железной дороге в Сумской области (ФОТО)
Ночью 2 октября российские войска атаковали депо "Укрзализныци" в Одессе. В результате атаки ранения получил машинист. Также была атакована железнодорожная инфраструктура в Конотопе Сумской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, машинист поезда получил осколочное ранение, ему оказывают всю необходимую помощь.
Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Конотопе Сумской области. Как сообщил Кулеба, поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения. По состоянию на утро все они продолжили движение, а контактная сеть заживлена.
Из-за российской атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.
Как сообщали в "Укрзализныце", задерживаются следующие поезда:
- Киев - Сумы (+02:57);
- Киев - Шостка (+01:05);
- Шостка - Киев (+03:30);
- Сумы - Львов (+01:40).
Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"
Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.
В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.
Так, 30 сентября россияне дважды в сутки нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области. В результате попадания были обесточены отдельные участки железной дороги.
25 сентября сообщалось о том, что в результате российских ударов по Николаевской и Кировоградской областях были обесточены отдельные участки железной дороги .