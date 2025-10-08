Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" предупреждает о значительных задержках поездов в Сумской области из-за российской атаки

поезд, Укрзализныця
Обстрелы в Сумской области: поезда задерживаются до 6,5 часов / Укрзалізниця

Из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществляется под резервными тепловозами, а часть рейсов курсирует по объездным маршрутам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Наибольшие задержки наблюдаются у следующих поездов:

  • 779/790 Сумы – Киев +4 часа;
  • 116 Киев – Сумы +5 часов;
  • 785/786 Киев – Терещенская (Шостка) +3:37;
  • 787/788 Терещенская (Шостка) – Киев +4:00;
  • 113/114 Харьков – Львов +2:20;
  • 141/142 Чернигов – Ивано-Франковск +2:30;
  • 45/46 Ужгород – Харьков +2:05;
  • №780 Киев – Сумы отправится с ориентировочной задержкой в 4 часа из-за опоздания рейса 779.

Пригородные поезда на Нежинском направлении курсируют по графику, кроме некоторых региональных рейсов:

  • 892/891 Фастов – Славутич +6,5 часа;
  • 895 Конотоп – Фастов – около +6,5 часа

Через станцию Носовка дополнительно ограничено движение следующих рейсов: №6914, 6918, 6920, 6924, 6927, 6926 и 6928 с разными временами прибытия и отправления. Местные шаттлы готовы подвозить пассажиров в Нежин.

Из-за последствий утренних обстрелов временно не будет курсировать сегодня поезд №6916 Киев-Волынский – Нежин и завтра №6903 Нежин – Киев-Волынский.

"Укрзализныця" призывает пассажиров следить за официальными сообщениями об изменениях в движении поездов.

Также добавим, что в ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Полтавщину дронами. Были поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции, а в Сумах попадание по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Гойденко