"Укрзализныця" предупреждает о значительных задержках поездов в Сумской области из-за российской атаки
Из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществляется под резервными тепловозами, а часть рейсов курсирует по объездным маршрутам.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.
Наибольшие задержки наблюдаются у следующих поездов:
- 779/790 Сумы – Киев +4 часа;
- 116 Киев – Сумы +5 часов;
- 785/786 Киев – Терещенская (Шостка) +3:37;
- 787/788 Терещенская (Шостка) – Киев +4:00;
- 113/114 Харьков – Львов +2:20;
- 141/142 Чернигов – Ивано-Франковск +2:30;
- 45/46 Ужгород – Харьков +2:05;
- №780 Киев – Сумы отправится с ориентировочной задержкой в 4 часа из-за опоздания рейса 779.
Пригородные поезда на Нежинском направлении курсируют по графику, кроме некоторых региональных рейсов:
- 892/891 Фастов – Славутич +6,5 часа;
- 895 Конотоп – Фастов – около +6,5 часа
Через станцию Носовка дополнительно ограничено движение следующих рейсов: №6914, 6918, 6920, 6924, 6927, 6926 и 6928 с разными временами прибытия и отправления. Местные шаттлы готовы подвозить пассажиров в Нежин.
Из-за последствий утренних обстрелов временно не будет курсировать сегодня поезд №6916 Киев-Волынский – Нежин и завтра №6903 Нежин – Киев-Волынский.
"Укрзализныця" призывает пассажиров следить за официальными сообщениями об изменениях в движении поездов.
Также добавим, что в ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Полтавщину дронами. Были поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции, а в Сумах попадание по энергетической инфраструктуре.