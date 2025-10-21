"Укрзализныця" готовит повышение грузовых тарифов на 40%: бизнес предупреждает об остановке предприятий

АО "Укрзализныця" планирует провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов — на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

Федерация называет повышение тарифов стратегической ошибкой, что может привести к сокращению грузовой базы железной дороги и возникновению дефицита средств в УЗ, который в конце концов придется покрывать из бюджета.

"Грузовый сегмент компании остается прибыльным — по итогам 2024 года его финансовый результат составил около 20 млрд грн. Основная же проблема "Укрзализныци" заключается не в уровне грузовых тарифов, а в хронических многомиллиардных убытках пассажирского сегмента, которые десятилетиями перекрывались доходами от грузовых перевозок", - говорится.

Негативными последствиями очередных индексаций тарифов на грузовые перевозки по железной дороге может стать то, что часть предприятий будет вынуждена сокращать производство и объемы перевозок; часть грузов перейдет на автомобильный транспорт, что приведет к дополнительной погрузке на дорожную инфраструктуру, особенно региональную; уменьшится экспортный потенциал, а также валютные и налоговые поступления в бюджет, считают в федерации.

В ФРТУ вместо повышения грузовых тарифов предлагают предусмотреть в госбюджете средства на покрытие убытков пассажирских перевозок — так, как это делают в ЕС.

Увеличение тарифов УЗ

В опубликованном 11 декабря 2024 года интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).