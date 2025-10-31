Росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Сумах та на Харківщині: є пошкодження рухомого складу

У ніч проти 31 жовтня російські армія завдала удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у Сумах ворог вдарив по пасажирському депо — пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової Харківсбкої області — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

В УЗ зауважили, що роблять все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Так, 23 жовтня унаслідок ворожого обстрілу на Сумщині було пошкоджено рухомий склад та елементи залізничної інфраструктури. Двох працівників локомотивної бригади госпіталізовано для медичного обстеження.