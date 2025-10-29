"Укрзалізниця" вперше уклала контракти із міжнародним фондом: яке обладнання придбає компанія

"Укрзалізниця" вперше уклала контракти з міжнародним донором — Фондом Говарда Гема Баффета (HGBF) — на постачання сучасного інноваційного обладнання для власного виготовлення критично важливих запчастин. Загальна сума укладених на сьогодні контрактів становить 9,2 мільйона доларів.

Як інформує Delo.ua про це повідомив член правління компанії за напрямом "Ремонт і будівництво" Євген Шрамко.

За його словами, ці контракти передбачають отримання понад 20 одиниць високоточного промислового та інноваційного обладнання, включаючи токарні та фрезерні верстати, 3D-принтери, 3D-сканери та термічні установки.

Зазначене обладнання має вирішальне значення, оскільки дозволить "Укрзалізниці" вперше налагодити власне виробництво критично важливих компонентів, які не імпортувалися в Україну понад п’ять років і не мають локальних аналогів. Йдеться, зокрема, про деталі для дизельних двигунів і колесо-моторних блоків.

Шрамко повідомив, що понад 60% локомотивного парку "Укрзалізниці" потребує капітального ремонту або відновлення.

"Завдяки цим контрактам ми вперше зможемо налагодити власне виробництво таких деталей. Тож це не просто технічне оновлення. Це стратегічна інвестиція в безпеку, технологічну незалежність та стійкість української залізниці", — підкреслив він.

Нагадаємо, у межах спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку "Укрзалізниця" отримала перші два сучасні акумуляторні маневрові тягачі від болгарського виробника.