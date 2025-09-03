Модернізація парку: "Укрзалізниця" отримала перші акумуляторні маневрові тягачі

У межах спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку "Укрзалізниця" отримала перші два сучасні акумуляторні маневрові тягачі від болгарського виробника. Це важливий крок до модернізації та підвищення ефективності залізничної інфраструктури України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Нова техніка оснащена сучасними літій-іонними батареями, що забезпечують до 24 годин автономної роботи з можливістю швидкої підзарядки. Тягачі здатні переміщувати вантажні вагони загальною масою до 3 тис. тонн зі швидкістю до 10 км/год.

Ці акумуляторні тягачі стануть екологічною та економічною альтернативою застарілим дизельним тепловозам. Вони працюють без викидів CO₂ та інших шкідливих речовин, а їхня експлуатація значно дешевша. Завдяки цьому компанія зможе заощадити ресурси та інвестувати їх у подальший розвиток.

Очікується, що вся партія з десяти тягачів, на постачання якої "Укрзалізниця" уклала контракт із компанією Express Service OOD у лютому 2025 року, буде поставлена до кінця 2026 року.

