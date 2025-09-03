Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Модернизация парка: "Укрзализныця" получила первые аккумуляторные маневровые тягачи

тягач
"Укрзализныця" получила аккумуляторные тягачи. / Укрзалізниця

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрзализныця" получила первые два современных аккумуляторных маневровых тягача от болгарского производителя. Это важный шаг к модернизации и повышению эффективности железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Новая техника оснащена современными литий-ионными батареями, обеспечивающими до 24 часов автономной работы с возможностью быстрой подзарядки. Тягатели могут перемещать грузовые вагоны общей массой до 3 тыс. тонн со скоростью до 10 км/ч.

Эти аккумуляторные тягачи станут экологичной и экономичной альтернативой устаревшим дизельным тепловозам. Они работают без выбросов CO и других вредных веществ, а их эксплуатация гораздо дешевле. Благодаря этому компания сможет сэкономить ресурсы и инвестировать в дальнейшее развитие.

Ожидается, что вся партия из десяти тягачей, на поставку которой "Укрзализныця" заключила контракт с компанией Express Service OOD в феврале 2025 года, будет поставлена до конца 2026 года.

Напомним, в конце августа "Укрзализныця" получила шесть новых вагонов от Крюковского вагоностроительного завода, которые уже включены в состав поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск.

Автор:
Татьяна Ковальчук