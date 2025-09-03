Модернизация парка: "Укрзализныця" получила первые аккумуляторные маневровые тягачи

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрзализныця" получила первые два современных аккумуляторных маневровых тягача от болгарского производителя. Это важный шаг к модернизации и повышению эффективности железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Новая техника оснащена современными литий-ионными батареями, обеспечивающими до 24 часов автономной работы с возможностью быстрой подзарядки. Тягатели могут перемещать грузовые вагоны общей массой до 3 тыс. тонн со скоростью до 10 км/ч.

Эти аккумуляторные тягачи станут экологичной и экономичной альтернативой устаревшим дизельным тепловозам. Они работают без выбросов CO₂ и других вредных веществ, а их эксплуатация гораздо дешевле. Благодаря этому компания сможет сэкономить ресурсы и инвестировать в дальнейшее развитие.

Ожидается, что вся партия из десяти тягачей, на поставку которой "Укрзализныця" заключила контракт с компанией Express Service OOD в феврале 2025 года, будет поставлена до конца 2026 года.

Напомним, в конце августа "Укрзализныця" получила шесть новых вагонов от Крюковского вагоностроительного завода, которые уже включены в состав поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск.