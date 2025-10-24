Запланована подія 2

Читати українською

Удар по экспорту: "Запорожсталь" призывает отменить 40% повышения тарифов "Укрзализныци"

"Запорожсталь"
"Запорожсталь" просит не повышать тарифы УЗ / Запоріжсталь

Металлургический комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" выступил с призывом к власти и АО "Укрзализныця" не повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обращении коллектива ПАО "Запорожсталь"

Предприятие предупреждает, что анонсированное повышение цен суммарно до 40% может стать деструктивным ударом по украинской металлургии и экономике воюющего государства. Такой рост транспортных расходов напрямую увеличит себестоимость металлопродукции.

"Повышение железнодорожных тарифов поставит под риск производство "Запорожстали", ведь часть продукции может стать экономически невыгодной для производства и экспорта", - говорится в обращении.

Металлурги подчеркивают, что их продукция уже находится под значительным давлением из-за высоких цен на энергоносители, сырье и пошлины на внешних рынках. В условиях войны, когда каждый экспортный контракт имеет стратегическое значение для поступления валюты, инициатива "Укрзализныци" расценивается как недопустимая.

В обращении подчеркивается, что, несмотря на все вызовы войны, сегодня "Запорожсталь" работает на 75% от собственных мощностей, поддерживая стабильный производственный цикл и обеспечивая валютные поступления в Украину.

Напомним, в Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) также выступили против повышения грузовых тарифов на 40% УЗ. Федерация называет повышение тарифов стратегической ошибкой, что может привести к сокращению грузовой базы железной дороги и возникновению дефицита средств в УЗ, который в конце концов придется покрывать из бюджета.

Автор:
Татьяна Бессараб