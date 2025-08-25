Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Запорожсталь" Ахметова инвестирует 135 млн грн в капитальный ремонт нагревательных колодцев

Запорожсталь
Продолжается масштабное обновление нагревательных колодцев/Метинвест

"Запорожсталь" группы "Метинвест" в рамках годовой инвестиционной программы проводит капитальный ремонт трех групп нагревательных колодцев (по четыре колодца в каждой группе) отделения слябов цеха горячей прокатки. Инвестиции в проект составляют более 135 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении компании.

И.о. генерального директора "Запорожстали" и Герой Украины Тарас Шевченко отметил, что, несмотря на работу предприятия всего на 75% мощности, программа технического обслуживания и ремонта оборудования выполняется полностью.

Он подчеркнул, что сейчас идет масштабное обновление нагревательных колодцев, которые являются ключевым элементом в процессе горячей прокатки.

"От стабильности температурного режима и равномерности нагрева заготовки в колодцах зависит качество готовой металлопродукции, механические свойства проката, его соответствие стандартам и запросам клиентов", – отметил он.

Кроме специалистов инжиниринговой службы управления автоматизации и центральной электротехнической лаборатории "Запорожстали", к капитальному ремонту приобщены специалисты подрядных организаций "Эталонстройсервис" и "МСК Прайм".

В рамках капремонта планируется выполнить демонтаж изношенных огнеупоров и заменят их новой футеровкой, в частности производства "Запорожогнеупора" группы "Метинвест". Общая масса огнеупорного кирпича и торкретировочной смеси составляет более 2200 тонн.

Также обновят механическое и энергетическое оборудование, коммуникации, запорную арматуру, заменят около 900 тонн металлоконструкций, проведут ремонт и замену гидравлических приборов, автоматики, температурных датчиков.

Нагревательные колодцы обеспечивают термическую подготовку слитков весом до 16 тонн перед прокаткой в слябы и далее в тонкий прокат. Капитальный ремонт этого комплекса позволит существенно повысить надежность его работы, энергосбережение и минимизировать риски незапланированных технологических остановок.

Фото 2 — "Запорожсталь" Ахметова инвестирует 135 млн грн в капитальный ремонт нагревательных колодцев

В компании напомнили, что в этом году "Запорожсталь" выполнит комплекс капитальных ремонтов ключевых агрегатов теплоэлектроцентрали - котлоагрегата № 5, турбогенератора № 1 и турбокомпрессорного агрегата № 7.

На эти цели комбинат направит около 75 млн. грн. инвестиций. В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2025 году бюджет капитальных инвестиций увеличен до 1,1 млрд гривен.

Напомним, группа "Метинвест" в первом полугодии 2025 года уплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. Данные приведены на основе ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Автор:
Татьяна Бессараб