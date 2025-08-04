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"Метинвест" за полгода уплатил в госбюджет 9,3 млрд грн налогов

Метинвест
"Метинвест" входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины. Фото: пресс-служба группы

Группа "Метинвест" в первом полугодии 2025 года уплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. Данные приведены с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении.

В тройке наибольших по объему отчислений:

  • плата за пользование недрами в размере 2,5 млрд грн;
  • 1,7 млрд грн единого социального взноса;
  • 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" за шесть месяцев перечислили 670 млн грн налога на прибыль и 328 млн грн экологического налога. Военный сбор за этот период вырос более чем втрое против аналогичного периода 2024 года до 472 млн грн, а плата за землю на 5%, до 659 млн грн.

"Во время войны уплата налогов – наш прямой вклад в защиту и восстановление страны. Финансовая ответственность бизнеса – источник силы для армии, медицины, образования и украинских семей. Мы научились двигаться вперед даже в самые трудные времена – работать несмотря на угрозы, поддерживать экономику, помогать фронту", – говорит гендиректор "Метинвеста" Юрий Риженков.

Напомним, в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 миллиардов гривень. Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.

Автор:
Наталия Гуленцова