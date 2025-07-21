"Метинвест" получил кредит на 23,6 млн евро от Deutsche Bank: что планируют сделать

Группа "Метинвест" получила кредит сроком на 11,5 года на сумму 23,6 миллиона евро для своей дочерней компании – Северного горно-обогатительного комбината (ГОК). Заем обеспечивается финским экспортно-кредитным агентством Finnvera. Кредитором выступает Deutsche Bank.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Отмечается, что кредит будет направлен на финансирование закупки оборудования у финского промышленного производителя Metso Finland для проекта по сгущению обогатительных отходов на Северном ГОКе.

Кредит обеспечивается финским экспортно-кредитным агентством Finnvera.

"Это соглашение отражает наше обязательство по долгосрочным инвестициям в наши украинские предприятия, в частности Северный ГОК. Мы стремимся сохранить и, по возможности, увеличить производственные мощности, поддерживать работников и улучшать экологическую устойчивость нашего флагманского железорудного актива", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как отметил Мориц Дернеманн, соруководитель глобального подразделения структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank, это соглашение подчеркивает стратегическую важность как "Метинвеста", так и Украины для Deutsche Bank.

О Северном ГОКе

Северный ГОК является одним из предприятий "Метинвеста" по добыче и переработке железной руды, расположенных в Кривом Роге.

До полномасштабного вторжения, в 2021 году, он произвел около 13 миллионов тонн железорудного концентрата и около 6 миллионов тонн окатышей.

В 2024 году объем производства составил около 8 миллионов тонн железорудного концентрата и около 4 миллионов тонн окатышей.

Напомним, "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн в развитие Объединенного горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.