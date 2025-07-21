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"Метінвест" отримав позику на 23,6 млн євро від Deutsche Bank: що планують зробити
Група "Метінвест" отримала кредит строком на 11,5 років на суму 23,6 мільйона євро для своєї дочірньої компанії – Північного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Позика забезпечується фінською експортно-кредитною агенцією Finnvera. Кредитором виступає Deutsche Bank.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Метінвесту".
Зазначається, шо кредит буде спрямований на фінансування закупівлі обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів на Північному ГЗК.
Кредит забезпечується фінською експортно-кредитною агенцією Finnvera.
"Ця угода відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій у наші українські підприємства, зокрема Північний ГЗК. Ми прагнемо зберегти і, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість нашого флагманського залізорудного активу", — прокоментував генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.
Як зазначив Моріц Дернеманн, співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank, ця угода підкреслює стратегічну важливість як "Метінвесту", так і України для Deutsche Bank.
Про Північний ГЗК
Північний ГЗК є одним із підприємств "Метінвесту" з видобутку та переробки залізної руди, розташованих у Кривому Розі.
До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, він виробив близько 13 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 6 мільйонів тонн окатків.
У 2024 році обсяг виробництва становив близько 8 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 4 мільйонів тонн окатків.
Нагадаємо, "Метінвест" у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн у розвиток Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Кривому Розі, до складу якого входять Центральний, Інгулецький та Північний ГЗК.