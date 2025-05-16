"Метінвест" за два роки побудує дві СЕС за $18 млн

До кінця 2026 група "Метінвест" побудує на своїх активах дві сонячні електростанції потужністю 27,1 МВт. Про це йде мова в статті “18 мільярдів гривень на енергонезалежність: як бізнес будує власну генерацію” на Delo.ua.

Так, протягом У 2025-2026 "Метінвест" планує встановити сонячні електростанції на Центральному ГЗК потужністю 23,8 МВт та на металургійному комбінаті "Каметсталь" потужністю 13,3 МВт.

Крім того, з 2024 року "Метінвест" реалізує проєкти зі встановлення газопоршневих генераторів на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, а також на "Каметсталі". Запуск цієї генерації запланований у квітні-травні, а сумарна потужність становить 29 МВт.

Банки видали бізнесу 18 млрд гривень кредитів на енергетичні проєкти

З 1 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року, отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн.

Загальна профінансована з червня 2024 року потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 680 МВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), побудову СЕС (227 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 МВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Про те як компанії інвестують у власну енергетичну незалежність та як роз вививатиметься тренд на енергоавтономність бізнесу читайте в статті на Delo.ua