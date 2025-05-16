"Метинвест" через два года построит две СЭС за $18 млн

К концу 2026 г. группа "Метинвест" построит на своих активах две солнечные электростанции мощностью 27,1 МВт. Об этом говорится в статье "18 миллиардов гривен на энергонезависимость: как бизнес строит собственную генерацию" на Delo.ua.

Так, в течение 2025-2026 "Метинвест" планирует установить солнечные электростанции на Центральном ГОКе мощностью 23,8 МВт и на металлургическом комбинате "Каметсталь" мощностью 13,3 МВт.

Кроме того, с 2024 года "Метинвест" реализует проекты по установке газопоршневых генераторов на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах, а также на "Каметстале". Запуск этого поколения запланирован в апреле-мае, а суммарная мощность составляет 29 МВт.

Банки выдали бизнесу 18 млрд гривен кредитов на энергетические проекты

С 1 июня 2024 года по 28 апреля 2025 года, получили 4 269 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 85 млрд грн.

Общая профинансированная с июня 2024 года мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 680 МВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (262 МВт), строительство СЭС (227 МВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 МВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

О том как компании инвестируют в собственную энергетическую независимость и как будет развиваться тренд на энергоавтономность бизнеса читайте в статье на Delo.ua