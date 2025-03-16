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"Метинвест" инвестирует 5,7 млрд грн в ГОК в Кривом Роге и начинает масштабный проект на 9 млрд грн
Горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн в развитие Объединенного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Кроме того, компания начинает масштабный проект по сгущению отходов и обогащению на 9 млрд грн, который будет завершен в 2026 году.
Исполнительный директор Объединенного ГОКа Игорь Тонев на Саммите экспортеров-2025, организованном Forbes Ukraine, отметил, что из-за потери заводов в Мариуполе и ограничения морских поставок группа столкнулась с сокращением внутреннего рынка железорудного сырья (ЖРС). Однако после разблокировки портов компания смогла частично возобновить экспорт в Китай.
" Прошлый год – это уже 50%, 15 млн тонн товарного концентрата, 6 млн тонн окатышей – это 50% от довоенного уровня" , – сообщил Тонев.
Из 5,7 млрд грн инвестиций более половины средств будут направлены на поддержку производства и капитальные ремонты. Также в рамках стратегии энергетической независимости 1,4 млрд грн инвестируют в строительство газовых электростанций на ЦГОК и СеверГОК, а также солнечной электростанции на ЦГОК.
Масштабный проект сгущения отходов
Отдельно компания запускает крупный стратегический проект стоимостью 9 млрд грн, связанный со сгущением отходов и обогащением. Он начинается в 2025 году и будет завершен в 2026 году.
"Проект безальтернативный для компании, потому что это условие работы Северного ГОКа после 2027 года " , — подчеркнул Тонев. В 2025 году на этот проект будет израсходовано 1,5 млрд грн.
По его словам, без завершения войны компания будет продолжать работу в условиях ограничений. Он также отметил важность прозрачного диалога с государством по тарифам на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки.
Он также уточнил, что проекты по солнечным и газовым е/станциям на финальной стадии договоренности финансирования от украинских банков, тогда как проект сгущения – это долгосрочное финансирование от европейских кредитных агентств.
Добавим, что в 2024 году "Метинвест" начал производство 20 новых видов продукции, включая совместный металлургический комбинат "Запорожсталь", который выпустил шесть новых продуктов.