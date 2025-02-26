За время войны мы направили на нужды ВСУ 4,4 млрд гривен, — Юрий Рыженков, "Метинвест"

Компания "Метинвест" — один из крупнейших металлургических холдингов Украины. В первые месяцы Великой войны холдинг потерял два своих флагманских предприятия — ММК им. Ильича и Азовсталь. Еще одним ударом для бизнеса и отрасли стало закрытие портов. Компании удалось пережить самые трудные времена благодаря резервам накопленным в 2021 и перестроить бизнес-модель. Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в блицинтервью рассказал Delo.ua, как компания три года назад встретила полномасштабную войну и как адаптировалась к ее вызовам.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны.

- Мы законсервировали производство на "Азовстали", ММК имени Ильича в Мариуполе и на Авдеевском КХЗ. Также в 2022 году мы приостанавливали работу предприятия в Запорожье и Кривом Роге. На всех предприятиях подготовили бомбоубежища, запаслись едой, водой, связью и лекарствами.

В связи с блокадой основных украинских морских портов "Метинвест" перестроил логистические маршруты, используя железнодорожное сообщение и порты на Дунае для дальнейшего экспорта через польские и румынские порты. Мы дали больше автономии зарубежным активам "Метинвеста" в Италии, Великобритании и США. Угольные шахты в США переориентировали продажу продукции на внутренний и экспортные рынки, а прокатные заводы покупают полуфабрикаты на открытом рынке.

Кроме того, мы активно помогали ВСУ и продолжаем это делать. В начале войны мы направили ресурсы на поставку амуниции, техники и оборудования армии. Впоследствии компания начала производить стальные изделия для фронта. Сейчас мы едва ли не самый частный донор украинского войска в Украине. На его нужды направлено 4,4 млрд грн в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт", а общая сумма помощи Украине и ее гражданам - 8,4 млрд грн.

Чем отличается "Метинвест" накануне вторжения — от "Метинвеста" первых месяцев великой войны — от "Метинвеста" сейчас, в начале 2025-го?

— 2021 год был очень удачным для "Метинвеста" — компания завершила год с хорошими финансовыми показателями, что позволило продержаться в первые тяжелые месяцы.

В начале вторжения компания потеряла два меткомбината в Мариуполе и коксохимический завод в Авдеевке. Блокада черноморских портов Украины значительно усложнила экспорт продукции. Но дальнейшее открытие портов позволило увеличить объемы производства на ГОК до 40-50% от довоенной мощности, а меткомбинаты вышли примерно на 75% мощности. Мы также возобновили импорт угля.

В конце 2024 из-за приближения линии фронта к Покровску "Метинвест" приостановил работу последнего производителя коксующихся углей в Украине. В целом компания больше всего пострадала от последствий войны – мы потеряли более 50% бизнеса. Численность персонала сократилась более чем вдвое – со 110 тысяч до более 50 тысяч человек. Остальные украинские предприятия "Метинвеста" продолжают работать в прифронтовых регионах с разным уровнем загрузки.

За три года полномасштабной войны "Метинвест" наладил выпуск около 70 новых видов продукции, а за десятилетие войны — 422 вида. Больше новых продуктов освоено в сегменте сортового проката, горячекатаного рулонного и листового проката, полуфабрикатов, холоднокатаного рулонного и листового проката, а также оцинкованного рулонного проката.

Как изменились ваши клиенты с начала полномасштабной войны?

— Потеря мощностей в Мариуполе негативно отразилась на нашей клиентской базе и продажах отдельных регионов, в которые мы традиционно поставляли толстолистовой прокат и полуфабрикаты.

Отказ стран ЕС от импорта отдельных продуктов из России позволил нам частично заместить российских поставщиков, преимущественно в странах Центрально-Восточной Европы. Компания увеличила продажи рулона на рынках Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы.

В 2024 году мы вышли на новые рынки – Финляндию, Норвегию и Швецию. В то же время прекратился экспорт в большинство стран Африки (17 стран), Латинской Америки (7), Азии (6), Ближнего Востока (5) и стран СНГ.

Экспортная стратегия Метинвеста не меняется глобально – стать ведущим встроенным производителем стали в Европе. В этом году мы сконцентрируемся на содержании достигнутых долей рынка металлопродукции в ЕС. Намерены удержать нашу долю на рынке ЗРС в Восточной Европе, увеличить экспорт окатков в Турцию и Италию, а также повысить эффективность продажи сырья в Китай.

Как вы видите перспективы украинской металлургии?

— После победы Украины в войне мы получим шанс на развитие внутреннего рынка и отраслей промышленности, необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также притока иностранных инвестиций. Особое место в этом процессе должно занять евроинтеграция Украины и возможности, которые нашему государству принесет вступление в ЕС.

Для отрасли это возможность сделать Украину, крупнейшую страну-производителя железорудной продукции в Европе, частью европейской стальной цепи. Однако для эффективной конкуренции следует обеспечить украинским металлургам одинаковые с европейскими компаниями условия. А Украина, учитывая войну и состояние экономики, требует отдельного подхода к внедрению экологических требований.

Несмотря на войну, "Метинвест" держит курс на зеленую трансформацию, которая коснется всех активов как украинских, так и зарубежных. В частности, строительство завода по производству зеленой стали в Италии станет важным шагом в развитии украинской металлургии, способствуя повышению спроса на украинское сырье, модернизации предприятий, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. Также мы готовы присоединиться к зеленому переходу Европы, развивая производство DRI продукции в Украине для поставок потребителям в ЕС.