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"Метінвест" за пів року сплатив до держбюджету 9,3 млрд грн податків

Метінвест
"Метінвест" входить до рейтингу найбільших інвесторів України. Фото: пресслужба групи

Група "Метінвест" у першому півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Дані наведено з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств

Як пише Delo.ua, про це йдеться у офіційному повідомленні.   

У трійці найбільших за обсягом відрахувань:

  • плата за користування надрами у розмірі 2,5 млрд грн; 
  • 1,7 млрд грн єдиного соціального внеску; 
  • 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" за шість місяців перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку. Військовий збір за цей період зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року до 472 млн грн, а плата за землю на 5%, до 659 млн грн.

"У час війни сплата податків – наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Фінансова відповідальність бізнесу – джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи – працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту", – каже гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів гривен. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні.

Автор:
Наталія Гулєнцова