Програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що з 1 грудня стартує програма "УЗ-3000", яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на загальну відстань до 3000 кілометрів.

Як пише Delo.ua, про це вона розповіла під час виступу у Верховній Раді 7 листопада.

Свириденко зауважила, що програма діятиме протягом чотирьох місяців у "низький сезон", коли попит на поїздки традиційно знижується.

Прем'єрка наголосила, що програма не компенсується за рахунок коштів, виділених для підтримки "Укрзалізниці" у бюджеті, які цьогоріч становили 13 млрд гривень, а в наступному році уряд планує виділити не менше 15 млрд гривень. Також додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності"

"3000 кілометрів – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 15 мільярдів або 13 мільярдів. Це можливість, яка надається всім громадянам України", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що Міністерство розвитку громад та територій України нині формує, деталізує та опрацьовує програму, запуск якої заплановано на 1 грудня 2024 року.

"Дуже важливо зрозуміти наступне… У нас собівартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж собівартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго-перевезень (комерційні вантажні перевезення – ред.). Через активні бойові дії, через наслідки війни у нас реальні обсяги карго-перевезень зменшуються. І цього ресурсу, якого раніше було достатньо, вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною квитка", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував програму транспортної підтримки “УЗ-3000”, яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

"Укрзалізниця" розповіла деталі безкоштовних 3000 км

В "Укрзалізниці" роз'яснили мету й особливості реалізації програми надання українцям можливості безкоштовних поїздок.

В УЗ пояснюють, що відстань 3000 км символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив.

Також в компанії думають й над опціями щодо невикористаних кілометрів, щоб дати можливість їх спрямувати з користю.

До того ж у низький сезон додаткові можливості подорожувати можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, адже це низький сезон і для них.