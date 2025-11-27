11 нових поїздів: "Укрзалізниця" представила графік руху на 2025–2026 роки

АТ “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

Зазначається, що компанія додає низку нових сполучень та покращує існуючи рейси. Зокрема, з'явиться одразу 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.

У новому графіку планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати додатково 2 млн місць.

Нові поїзди

Серед ключових оновлень у внутрішньому сполученні:

Новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України.

для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України. Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ.

Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків — Ужгород. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.

Крім того, в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких — із прифронтових областей.

Також на постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів — Ворохта, який допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону.

У міжнародному сполученні заплановано одразу 8 нових рейсів. Зокрема у сполученні з Польщею додано 3 нові поїзди у напрямку Перемишля та 1 до Хелма. Це стало можливим у тому числі завдяки закупівлі нових вагонів за державною програмою оновлення пасажирського рухомого складу.

Повідомляється, що продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

“Розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок,” — констатує голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Загалом за неповні 11 місяців цього року "Укрзалізниця" вже перевезла понад 25 млн пасажирів, майже на пів мільйона більше, ніж торік.

Нагадаємо, 1 грудня стартує програма "УЗ-3000", яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на загальну відстань до 3000 кілометрів.