Україна запроваджує прискорений прикордонний контроль у поїздах до Польщі – перевірятимуть під час руху

Міністерство економіки та Укрзалізниця запроваджують прискорений прикордонний і митний контроль прямо у вагонах міжнародних потягів з січня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Новий формат дозволяє здійснювати перевірку пасажирів під час руху поїзда на під’їзді до кордону, скорочуючи час на зупинку та зменшуючи стрес для пасажирів.

Така практика вже діє на окремих рейсах "Інтерсіті+" до Польщі.

У Міністерстві розвитку громад та територій України додали, що перший етап розширення програми стосуватиметься двох міжнародних маршрутів сполучення з Республікою Польща:

  • Київ – Хелм – Київ (контроль під час руху на ділянці Ковель – Ягодин – Ковель);
  • Львів – Перемишль – Львів (контроль під час руху на ділянці Львів – Мостиська-2 – Львів).

Щомісяця цими поїздами користуються у середньому 27 тисяч пасажирів на напрямку Київ – Хелм та 104 тисячі пасажирів на напрямку Львів – Перемишль (у дві сторони). Наразі вони витрачають значний час на проходження прикордонних і митних процедур. Новий механізм дозволить скоротити тривалість поїздки та позбутися зайвих простоїв на кордоні.

Свириденко подякувала Міністерству розвитку економіки, "Укрзалізниці" та Державній прикордонній службі за координацію підготовки до запуску прискореного контролю.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Автор:
Тетяна Гойденко